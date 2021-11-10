МИД Белоруссии сделал заявление по Крыму

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в беседе с РИА Новости подчеркнул , что республика считает Крым российским.

Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого, – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В свою очередь, Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был на полуострове с момента воссоединения с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны. Слова белорусского президента в республике назвали фактическим признанием российского статуса Крыма.