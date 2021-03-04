МИД РФ: слова главы МИД ФРГ по Крыму дискредитируют его как председателя в Комитете СЕ

Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса по случаю семилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией свидетельствует о неготовности Германии выполнять председательские функции в Комитете министров Совета Европы (СЕ). Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Расцениваем его заявление как свидетельство неготовности Германии выполнять функции честного брокера на посту председателя в упомянутой структуре. Такая линия ведет к расколу в организации, негативно отразится на общей атмосфере в Совете Европы, затруднит подготовку к министерской сессии Комитета министров в Берлине в мае текущего года, — цитирует Захарову ТАСС .

Захарова призвала Мааса уважать выбор Крыма, сделанный в 2014 году, и прекратить «рассказывать небылицы» о полуострове, одновременно наказывая крымчан санкциями.

Дипломат напомнила, что Крым стал частью России на основе принципа Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта СБСЕ о праве народов на самоопределение и данное решение пересмотру не подлежит.

Удивляет, что господин Маас как экс-министр юстиции весьма вольно трактует промежуточные решения Совета ООН по правам человека от 14 января 2021 года по спору, инициированному Украиной. Как известно, в этом решении суд всего лишь заявил о наличии у него полномочий рассматривать дело по существу и сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, которые были выдвинуты Украиной против России, — указала она, отметив, что высказывание Мааса выглядит как давление на судебный орган.

Захарова обратила внимание на то, что глава МИД ФРГ потребовал выполнения минских соглашений от России. Она подчеркнула, что конфликт в Донбассе остается неурегулированным из-за нежелания Киева выполнять эти договоренности.

И в том числе из-за того, что Германия и Франция, к сожалению, не выполняют свою часть работы, побуждая Киев к их реализации, — заявила она. — Поскольку большая доля ответственности за эти события лежит именно на Берлине, полагаем важным предложить уважаемому министру Маасу адресовать свои озабоченности самому себе.

В заявлении Мааса, опубликованном на сайте Совета Европы по случаю семилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией, отмечается, что Комитет министров СЕ «осуждает незаконную аннексию Крыма». Германский министр также считает, что в Крыму «положение в области прав человека значительно ухудшилось» после воссоединения с Россией.