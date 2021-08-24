МИД РФ: участники «Крымской платформы» посягают на территориальную целостность РФ

Наш ответ «Чемберлену».

Россия вынуждена рассматривать участие стран и международных организаций во встрече «Крымской платформы» в качестве посягательства на свою территориальную целостность. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она назвала украинскую инициативу популизмом и «оторванным от реальности политическим спектаклем«, который нацелен на «сохранение тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве».

Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова указала, что в итоговой декларации встречи участников «Крымской платформы», которая прошла в Киеве 23 августа, содержится призыв к России «приобщаться» к этой инициативе. Москва не видит для себя возможности участвовать в «Крымской платформе» из-за ее «циничной антироссийской направленности«. Вместо этого российская сторона приглашает иностранных партнеров в Крым для участия в подлинно крымских платформах по разным направлениям развития полуострова.

Мы полностью открыты к взаимодействию со всеми нашими международными партнерами в деле раскрытия уникального потенциала российского Крыма. Для этого приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, — заявила официальный представитель МИД РФ.

Она также подчеркнула, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации был окончательно закрыт в марте 2014 года по итогам референдума жителей полуострова.

Это решение позволило крымчанам сохранить верность своей истории, свою русскую культуру, право говорить на родном языке, включая украинский и крымско-татарский, и при этом избежать карательной операции и гражданской войны, которая была позднее развязана киевским режимом в Донбассе, а также фашистских зверств, которым подверглись жители Одессы в мае 2014 года, — заключила Мария Захарова.

Напомним, статья 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» подразумевает широкий спектр наказаний: от штрафа и принудительных работ до лишения свободы сроком до 5 лет.