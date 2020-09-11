МИД РФ: водная блокада Крыма нарушает обязательства Киева в области прав человека

Намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может расцениваться как нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что право человека на воду — это обязательное условие для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства, которое также неразрывно связано с правом на жизнь, обеспечение гигиены и питания.

Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных соглашениях, — сказала она.

Среди таких документов Захарова отметила Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, где среди прочего речь идет о праве на достаточное питание, свободу от голода и справедливое распределение мировых запасов продовольствия, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Она напомнила, что РФ делает все возможное для полного эффективного обеспечения россиянам их прав человека, включая право на воду.

Захарова также указала, что решение о лишении Крыма пресной воды, которое РФ рассматривает как «коллективное наказание крымчан за свободный сознательный выбор«, губительно не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины.

Если Республика Крым, которая воссоединилась с Россией, смогла постепенно адаптироваться к новым условиям, продолжая свое экономическое и социальное развитие, то граничащая с ней Херсонская область Украины оказалась перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угрозы. И все это еще раз свидетельствует о том, что в своем русофобском рвении киевский режим готов к любого рода авантюрам, вплоть до вредящих собственным национальным интересам и гражданам Украины, — резюмировала Захарова.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов также высказался сегодня по данной теме.

Полностью разделяю оценку, которую МИД России дал водной блокаде Крыма со стороны Украины: это попытка Киева наказать крымчан за свободный выбор и нарушение украинской властью международных правозащитных документов, участником которых является эта страна. Выскажу свою точку зрения. Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80 процентов пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет, — заявил Сергей Аксёнов.