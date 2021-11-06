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МИД РФ: военное присутствие России на Черном море и Закавказье способствует стабильности
Фото: пресс-служба ЮВО

МИД РФ: военное присутствие России на Черном море и Закавказье способствует стабильности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:49 06.11.2021

Российское военное присутствие на Черном море, в Закавказье и Крыму способствует стабилизации обстановки в регионе и не выходит за пределы, необходимые для обеспечения обороны страны. Об этом заявил в пятницу российским журналистам заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, представлявший Россию на заседаниях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Снова нас пытались обвинять в агрессии, оккупации. Это была не только Украина, но и Грузия, — сказал он. — Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и на прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось о том, что военное присутствие в этом регионе — Крыму и акваториях Азовского и Черного морей — серьезно подрывает региональную и субрегиональную безопасность, европейскую безопасность и даже представляет угрозу для глобальной безопасности.

Белоусов подчеркнул, что подобные обвинения абсолютно беспочвенны.

Всем здравомыслящим и понимающим государствам очевидно, что военное присутствие России в Крыму абсолютно легитимно, поскольку Крым является территорией РФ и мы имеем право, как и любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан, для обеспечения деятельности государства. В этой деятельности, естественно, мы руководствуемся принципом оборонной достаточности. Мы не ведем там никакой активности, которая превышает наши потребности в этом для тех задач, которые я обозначил, — цитирует Белоусова ТАСС.

Как указал российский дипломат, «военное присутствие России в Крыму и прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и Закавказье — это как раз фактор стабильности«.

МИД РФ: военное присутствие России на Черном море и Закавказье способствует стабильности

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