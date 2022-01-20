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МИД РФ: Запад препятствует правде о Крыме в информационном пространстве
Фото: МИД РФ

МИД РФ: Запад препятствует правде о Крыме в информационном пространстве

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:48 20.01.2022

Страны Запада всячески мешают тому, чтобы реальное положение дел в Крыму попало в информационное пространство, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы видим титанические усилия коллективного Запада, который строит настоящие плотины для того, чтобы правда о Крыме, о жизни, которая там развивается, о тех достижениях и проблемах, которые там происходят, не прорвалась в информационное пространство, — отметила дипломат. — Чего только не изобретают, но мы видим, как буквально каждый день их замыслы рушатся.

Захарова обратила внимание, что многие политические деятели высказываются в пользу признания реальности.

При сохранении различных подходов ощущение и понимание реальности у них наступает, так что работа будет продолжена, будем вместе идти намеченным курсом и нести правду, — сказала она. — Чем больше мы слышим эти слова отрицания со стороны некоторых западных политиков, тем больше понимаем, что все правильно делаем. Пусть они не думают, что мы можем передумать или отступиться от намеченного курса – никогда.

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