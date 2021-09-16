МИД России: Крым под надежной защитой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неадекватными заявления официальных лиц Украины, в том числе секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Алексея Данилова о том, что Вооруженные силы Украины «могут повоевать за Крым».

Крым под надежной защитой, и крымчане об этом знают. Поэтому никакие заявления, полуадекватные или совсем неадекватные, со стороны украинских официальных лиц не должны их беспокоить, — сказала она в четверг на брифинге, отвечая на вопрос, видит ли в связи с этим Россия реальную угрозу для полуострова.

По словам дипломата, это также попытка отвлечь внимание от внутриукраинских проблем.

И вообще в принципе работа на публику и просто неадекватные заявления, — добавила Захарова.

Комментируя продвигаемые в украинском информационном поле сообщения о том, что Россия якобы готовит наступление на Украину, Захарова отметила:

Когда они говорят о том, что есть данные что Россия вот-вот уже нападет, со дня на день, то хочется задать вопрос: а где танки, о которых столько говорили? Ведь не только Киев, но даже западные СМИ и, к сожалению, многие западные официальные лица утверждали несколько лет назад, что лично зафиксировали переброску некой российской техники, непосредственно тяжелой техники, танков, на территорию Украины. Где это все?

В связи с этим Захарова напомнила, как западные журналисты опубликовали фотографии с «танками», которые на самом деле оказались гуманитарной помощью.

И за эти годы ее доставлено было очень много. Наверное, можно сосчитать в тоннах, но, в принципе, невозможно оценить тот объем помощи, которую Россия оказала Украине, гражданам страны. Потому что это не только та помощь, которая поставляется на территорию Украины, в Донбасс. Но это еще та помощь, которая оказывается гражданам Украины, которые стали беженцами, перемещенными лицами в связи с ситуацией в стране. Не надо фантазировать. Большинство из того, что они говорили, в принципе не соответствует действительности и является фантазиями, а остальная часть — компиляция из фактов и их придумок, — цитирует официального представителя российского внешнеполитического ведомства ТАСС .