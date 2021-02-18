МИД России прокомментировал учения США и Турции в Чёрном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что манёвры Соединённых Штатов в Чёрном море угрожают миру и стабильности.

Захарова отметила , что учения у самых границ России носят антироссийскую направленность и угрожают миру и стабильности.

Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Чёрном море не терпится найти врага, но это делают они зря, — заявила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил свое присутствие в Черном море «в ответ на действия России в регионе».

Ну а поводом для такой реплики российского внешнеполитического ведомства стало сообщение Шестого флота ВМС США о совместных военных учениях Вашингтона и Анкары в Чёрном море. Учения эти состоялись еще 9-11 февраля. Учения «ещё больше укрепили сотрудничество между военно-морскими силами двух стран и способствовали их оперативной совместимости», заявило в минувшую среду министерство обороны Турции.

В морских учениях участвовали два турецких фрегата TCG «Turgutreis» и TCG «Oruç Reis» и два американских эсминца USS «Porter» и USS «Donald Cook», а также два истребителя F-16 ВВС Турции и два самолёта-разведчика P-8A ВМС США.

Провокационно прозвучали в данной связи высказывания чиновников Пентагона и Госдепартамента США, что этими учениями Вашингтон совместно с союзниками якобы «способствует укреплению безопасности в Европе». Для этого нужно, как мы говорили в предыдущем материале, способствовать реализации Минских договоренностей. Это будет реальным вкладом в этот процесс. США, которые так вовлечены, хотя и не в «нормандский формат», но в украинский сюжет, могли бы сделать все для того, чтобы призвать Киев к выполнению взятых на себя и подтвержденных резолюцией СБ ООН обязательств. Это будет реальный вклад в укрепление безопасности в Европе. Каким образом F-16 могут реализовать эту функцию – большой вопрос для всех. Для всех очевидно, что учения носят антироссийскую направленность. Проходят они у самых границ России, а конкретно – вблизи нашего черноморского побережья – и тем самым угрожают миру и стабильности, — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.