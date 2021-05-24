МИД: Россия рассчитывает, что Анкара изменит свою позицию по Крыму

Российская сторона надеется, что Турция своими заявлениями по Крыму перестанет подпитывать милитаристские настроения Киева. Об этом в интервью aif.ru заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, любое поощрение агрессивных инициатив Киева по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России. В связи с этим, в Москве рассчитывают, что Турция скорректирует свою линию поведения с учетом «законных озабоченностей».

Министр напомнил, что несмотря на серьезные расхождения во взглядах на ряд международных сюжетов, Россия и Турция поддерживают интенсивный политический диалог и развивают взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах — от энергетики до туризма.

Благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана удалось создать наиболее жизнеспособный на сегодняшний день механизм разрешения сирийского кризиса. «Ситуация «на земле», в том числе на полях вчерашних боевых действий, стабилизировалась, а повторное возгорание очагов международного терроризма пресекается, в том числе нашими совместными усилиями, — заявил Лавров.

По его словам, несмотря на серьезное давление со стороны Вашингтона, Анкара не только заинтересовалась приобретением у России военной техники, но и реализовала крупный контракт на закупку системы ЗРК С-400 «Триумф».

Совпадение или нет, но сегодня Турция предложила России модель создания «условий безопасного туризма». А именно: возобновление полетов в первую очередь на курорты. Об этом заявил министр культуры и туризма Турецкой республики Мехмет Нури Эрсой. Он напомнил, что в основном российские туристы направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир.

Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе «все включено», — сказал Эрсой.

В дальнейшем авиасообщение, по словам министра, можно расширить, по мере того как все требования российской стороны будут удовлетворены.