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МИД Украины хочет «отдельную площадку» по Крыму, но водную проблему полуострова не видит
Фото: ФБ

МИД Украины хочет «отдельную площадку» по Крыму, но водную проблему полуострова не видит

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:17 14.08.2020

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в его ведомстве подготовили предложение к президенту страны Владимиру Зеленскому о создании международной платформы по Крыму.

И вот мы с вами разговариваем, а у меня на столе лежит письмо МИД к президенту Украины, в котором мы предлагаем президенту рассмотреть как раз формат международной платформы по Крыму, который мы разработали в министерстве иностранных дел, — сказал Кулеба в интервью «UA: Украинское радио» в пятницу.

Относительно «стратегии деоккупации полуострова» министр отметил, что это комплексный вопрос, потому что МИД отвечает только за «международный блок«.

Мы взаимодействуем с моим коллегой вице-премьером — министром по реинтеграции Алексеем Резниковым, и с представительством президента в Автономной республике Крым, и с другими министерствами для того, чтобы свести все идеи, все модели в единое целое. И я считаю, что этот вопрос достоин решения СНБО. Поэтому мы планируем передать этот «единый пакет» в СНБО для окончательного согласования и рассмотрения, — цитирует главу МИД «незалежной» «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, стоит ли объединить вопросы Донбасса и Крыма в одну плоскость и вместе говорить с Россией и международными партнерами, Кулеба сказал, что категорически не стоит.

Если мы хотим усложнить вопросы и деоккупации Крыма, и деоккупации Донбасса, то тогда это надо объединять. А, если мы хотим двигаться по обоим направлениям, тогда мы должны по каждому треку двигаться отдельно. У меня вызывает сожаление только тот факт, что в 2014 году для Крымского вопроса не был создан формат, подобный Нормандскому… Но, мы как раз работаем над созданием этого формата, — сказал Кулеба.

Помимо этого, он подчеркнул, что гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет, и тезис о кризисе «придумала российская пропаганда«.

Безусловно, если начнут страдать люди, нужно будет думать, как мы можем им помочь. Но, я хочу подчеркнуть очень четко, что, согласно международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Точка. И поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова, — заявил министр.

В Москве неоднократно заявляли, что вопрос с Крымом закрыт окончательно, регион — неотъемлемая часть РФ (закреплено в Конституции). Что же касается, проблемы водоснабжения полуострова, обострившейся, в связи с засухой, в этом году, местные и федеральные власти ее решают различными способами, но на Украину, точно, не надеются.

МИД Украины хочет «отдельную площадку» по Крыму, но водную проблему полуострова не видит

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