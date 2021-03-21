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МИД Украины не признает российский запрет на владение землей в Крыму иностранцами
Фото: РБК-Украина

МИД Украины не признает российский запрет на владение землей в Крыму иностранцами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 21.03.2021

МИД Украины не признает указ президента РФ Владимира Путина о запрете на владение иностранцами участками, включенными в перечень приграничных территорий в Крыму. Об этом сказал в субботу спикер украинского МИД Олег Николенко изданию РБК-Украина.

Он назвал указ российского лидера №201 юридически ничтожным. По словам Николенко, указ «не влечет правовых последствий для Украины«. Он оптимистично добавил:

После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены.

На чем основан такой оптимизм? Спикер отметил, что «лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания «Крымской платформы» и ее инаугурационного саммита в этом году«. От этих громких слов украинским «землепользователям» легче не стало.

20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ №201, согласно которому ряд районов Крыма включили в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. В субботу истек срок, отведенный иностранцам и лицам без гражданства на отчуждение прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.

МИД Украины не признает российский запрет на владение землей в Крыму иностранцами

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