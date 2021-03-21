МИД Украины не признает российский запрет на владение землей в Крыму иностранцами

МИД Украины не признает указ президента РФ Владимира Путина о запрете на владение иностранцами участками, включенными в перечень приграничных территорий в Крыму. Об этом сказал в субботу спикер украинского МИД Олег Николенко изданию
Он назвал указ российского лидера №201 юридически ничтожным. По словам Николенко, указ «не влечет правовых последствий для Украины«. Он оптимистично добавил:
После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены.
На чем основан такой оптимизм? Спикер отметил, что «лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания «Крымской платформы» и ее инаугурационного саммита в этом году«. От этих громких слов украинским «землепользователям» легче не стало.
20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал
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