МИД Украины обозначил тактику и стратегию «возвращения Крыма»

Из пустого в порожнее.

В Киеве разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма, — сообщил Кулеба.

По его словам, Киев должен решить несколько тактических задач и одну стратегическую.

Тактические задачи. Первая — как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье — какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других. А стратегическая задача — это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет, — отметил Кулеба.

Как заверил министр, «команда министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим».

От редакции. Сразу видно, что пан Кулеба — «образованный человек». Раз, и все расставил по полочкам. Два, и дал ответы. Три, определил тактику и стратегию. Четыре – убежден. Пять – прагматик, однако. Хотя… Судя по его словам, никакой он не прагматик, а очередной мечтатель и популист-пропагандист. Как именно «Крым вертать» будет, так и не поведал. Так себе, перелил слова из пустое в порожнее.