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МИД Украины пообещал не оставить посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую в покое
Фото: страница Н.Поклонской в Facebook

МИД Украины пообещал не оставить посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую в покое

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:00 27.10.2021

МИД Украины приложит все усилия, чтобы «не оставить в покое» Наталью Поклонскую, которая назначена послом России в Кабо-Верде и которую Киев обвиняет в госизмене из-за событий в Крыму в 2014 году. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Непосредственно вопросом экстрадиции Поклонской занимаются Генпрокуратура, Минюст и МВД, — написал он на странице в Twitter.

Кулеба обещал, что Украина не бросит этот вопрос:

О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое.

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов для выдачи экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской из Кабо-Верде, так как против нее украинские власти ведут уголовное производство.

МИД Украины пообещал не оставить посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую в покое

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