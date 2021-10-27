МИД Украины пообещал не оставить посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую в покое

МИД Украины приложит все усилия, чтобы «не оставить в покое» Наталью Поклонскую, которая назначена послом России в Кабо-Верде и которую Киев обвиняет в госизмене из-за событий в Крыму в 2014 году. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Непосредственно вопросом экстрадиции Поклонской занимаются Генпрокуратура, Минюст и МВД, — написал он на странице в Twitter .

Кулеба обещал, что Украина не бросит этот вопрос:

О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое.

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов для выдачи экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской из Кабо-Верде, так как против нее украинские власти ведут уголовное производство.