Мидии привели на скамью подсудимых двух севастопольцев. В чем суть дела

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей в возрасте 42 и 52 лет, которые незаконно добывали мидии.

Они обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением способа массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста, группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба). Установлено, что утром 18 октября 2024 года мужчины приехали на территорию причала № 103 в Нахимовском районе г. Севастополя с целью незаконной добычи мидий в период нереста. Один из них погрузился в воду и при помощи самодельного скребка-сачка, который является средством массового истребления водных биологических ресурсов, собрал в акватории Южной бухты свыше 16 тыс. экземпляров мидий. Затем мужчины погрузили мидии в минивэн марки «Хонда-Степвагон», принадлежащий одному из них, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Злоумышленники намеревались вывезти добытые ресурсы в заранее арендованный цех для дальнейшей переработки, фасовки и продажи, но при выезде с территории причала были задержаны сотрудниками пограничных органов.

Своими действиями мужчины причинили Российской Федерации ущерб на общую сумму свыше 350 тыс. рублей.

Расследование проведено отделением дознания и административной практики ПУ ФСБ России по Республике Крым.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратура города предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемых полной суммы ущерба, причиненного их действиями государству.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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