Неквалифицированным трудовым мигрантам хотят запретить привозить в Россию свои семьи на время работы. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов ЛДПР во главе с председателем фракции Леонидом Слуцким, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. Почему необходим такой закон, как улучшить контроль за перемещением мигрантов и для чего нужен кодекс правил их поведения, Леонид Слуцкий рассказал в интервью «Парламентской газете».

— Леонид Эдуардович, почему возникла необходимость ограничить право трудовых мигрантов привозить в Россию свои семьи?

— На эту проблему обращают внимание жители крупных городов. Сегодня неработающие супруги и дети мигрантов могут беспрепятственно следовать за ними в Россию, что создает бесконтрольный миграционный поток, усиливает напряженность в обществе. На встречах с главами регионов также звучит эта проблема, они ждут федеральных решений. На нашу горячую линию поступают сотни звонков с жалобами на агрессивное поведение мигрантов, которые живут компактными анклавами. Местные жители вынуждены с опасением ходить по таким районам.

Кроме того, на одного работающего привозят десяток сопутствующих родственников, жен, детей, родителей. Они занимают места в детских садах и школах. Многие взрослые работают нелегально. Семья признается малоимущей и может претендовать на ряд выплат, в том числе по беременности и родам, а также на уход за ребенком.

В образовательных учреждениях происходят постоянные конфликты с детьми мигрантов, которые не знают и не признают правила поведения в нашем обществе. Учителя отказываются от классов с большим количеством детей-мигрантов. В результате страдают дети наших граждан.

Отдельной проблемой стали семьи мигрантов, выкупающие по несколько квартир в одном доме. Они не платят за ЖКХ, даже по решению суда приставы ничего не могут изъять в счет долга, так как другого официального имущества у них нет. В результате другие собственники вынуждены закрывать оплату из своего кармана, чтобы не остаться без воды или отопления.

— Как вы предлагаете решать эти проблемы?

— Наш законопроект подразумевает, что наличие трудового договора или патента у трудового мигранта перестанет быть основанием для членов его семьи на переезд вместе с ним в Россию. Таким образом, инициатива затронет низкоквалифицированных специалистов, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например российского гражданства. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.

— Когда могут рассмотреть законопроект?

— Мы будем добиваться его рассмотрения в осеннюю сессию Госдумы.

— Какие еще инициативы в сфере миграции фракция предложит в ближайшее время?

— Мы уже много лет предлагаем системно ужесточать миграционную политику. Чтобы поставить заслон для нелегальной миграции, кроме доработки законодательства, необходимо усилить межведомственную работу по контролю за теми трудовыми ресурсами, которые уже приехали в страну. Поэтому предлагаем создать отдельное федеральное министерство для координации этой работы, чтобы всегда было понимание, кто привлек мигранта на работу, какая компания платит за него налоги и как перемещаются ресурсы.

Нужно обязательно проверять предоставленные документы и в случае выявления нарушений, например при получении сертификата о знании русского языка, привлекать к уголовной ответственности как нарушителя, так и того, кто ему сертификат выдал.

ЛДПР разработала кодекс мигранта как ответ на жалобы людей. Это свод правил, которые стоит соблюдать приезжим. Состояние экономики требует новых рабочих рук. Однако мигранты «убивают» рынок труда для граждан России, демпингуя заработную плату или соглашаясь на работу с нарушением правил и техники безопасности. Поэтому мы будем добиваться ужесточения контроля за мигрантами, их перемещением и занятостью. Приехал, отработал — домой.

источник: «Парламентская газета»

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