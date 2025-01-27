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Михаил Ходорченко из Симферополя выиграл теннисный турнир в Дубае
фото: ВКонтакте, ГБУ ДО РК "Спортивная школа № 2"

Михаил Ходорченко из Симферополя выиграл теннисный турнир в Дубае

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:12 27.01.2025

В Дубае (ОАЭ) 19-24 января прошел турнир Мировой теннисной серии ITF World Tennis Tour – Junior J100 Dubai. В соревнованиях приняли участие 128 спортсменов в возрасте до 19 лет из 32 стран.

Воспитанник ГБУ ДО РК «СШ № 2» Михаил Ходорченко из Симферополя (тренер – Владимир Ходорченко) стал победителем турнира в мужском парном разряде – с самарцем Кириллом Филаретовым.

В 1-м раунде ребята обыграли итало-американскую пару Лоренцо Балдуччи/Шон Гросман – 2:0 (6:4, 6:3), в четвертьфинале также уверенно справились с Девом Канбагиматом из Румынии и Виханом Редди из США – 2:0 (6:3, 6:2), в полуфинале в упорной борьбе одолели Якоба Каллинга Шена из Гонконга и украинца Дмитрия Втерковского – 2:1 (6:3, 6:7, 10:7) – и, наконец, в финале в не менее напряженном поединке оказались сильнее представителей Греции Одиссеаса Геладариса и Андреаса Мессиса – 2:1 (6:4, 5:7, 10:8).

Узнайте больше:  Симферополец Азамат Закуев - победитель международного борцовского турнира в Красноярске

источник: «Крымский спорт»

 

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