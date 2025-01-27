Михаил Ходорченко из Симферополя выиграл теннисный турнир в Дубае

Воспитанник ГБУ ДО РК «СШ № 2» Михаил Ходорченко из Симферополя (тренер – Владимир Ходорченко) стал победителем турнира в мужском парном разряде – с самарцем Кириллом Филаретовым.

В 1-м раунде ребята обыграли итало-американскую пару Лоренцо Балдуччи/Шон Гросман – 2:0 (6:4, 6:3), в четвертьфинале также уверенно справились с Девом Канбагиматом из Румынии и Виханом Редди из США – 2:0 (6:3, 6:2), в полуфинале в упорной борьбе одолели Якоба Каллинга Шена из Гонконга и украинца Дмитрия Втерковского – 2:1 (6:3, 6:7, 10:7) – и, наконец, в финале в не менее напряженном поединке оказались сильнее представителей Греции Одиссеаса Геладариса и Андреаса Мессиса – 2:1 (6:4, 5:7, 10:8).

источник: «Крымский спорт»

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