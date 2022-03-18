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Михаил Мишустин: нельзя преодолевать текущие трудности за счет повышения цен

Михаил Мишустин: нельзя преодолевать текущие трудности за счет повышения цен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:03 18.03.2022

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу Правительству контролировать рост цен на самые важные для людей товары, продукты и лекарства, а также постоянно отслеживать динамику стоимости товаров.

Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен, — заявил Глава Кабмина.

Он напомнил слова президента, что увеличение предложения товаров должно приводить к стабилизации цен.

Особое внимание Мишустин просит уделить стоимости лекарств и медицинских изделий. В других отраслях, заметил он, есть не менее важная продукция.

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Правительство республики Крым старается удержать цены в рекомендуемых пределах. На сайтах министерства промышленной политики РК и министерства сельского хозяйства РК размещены рекомендованные цены на товары, отталкиваясь от которых можно делать выводы обо всех колебаниях цен. В списке продовольственных товаров — 32 наименования.


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