Михаил Мишустин: нельзя преодолевать текущие трудности за счет повышения цен

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу Правительству контролировать рост цен на самые важные для людей товары, продукты и лекарства, а также постоянно отслеживать динамику стоимости товаров.
Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен, — заявил Глава Кабмина.
Он напомнил слова президента, что увеличение предложения товаров должно приводить к стабилизации цен.
Особое внимание Мишустин просит уделить стоимости лекарств и медицинских изделий. В других отраслях, заметил он, есть не менее важная продукция.
Правительство республики Крым старается удержать цены в рекомендуемых пределах. На сайтах министерства промышленной политики РК и министерства сельского хозяйства РК размещены
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!