Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами. Крым курирует Марат Хуснуллин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между первым заместителем Председателя Правительства и вице-премьерами. Как следует из документа, «куратор Крыма» — заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

В частности, он «координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам разработки и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, а также социально-экономического развития Калининградской области».

Хуснуллин также займется вопросами разработки, реализации и контроля национального проекта в сфере жилья и городской среды; разработки, реализации и контроля национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог; разработки, реализации и контроля национального проекта в сфере экологии в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги»; реализации транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года; государственной жилищной политики, в том числе единого института развития в жилищной сфере и многими другими вопросами социально-экономического блока.