Михаил Развожаев: «Флаг — это то, что объединяет страну и даёт силы даже в самые трудные времена»

Поздравляю вас с Днём государственного флага Российской Федерации.

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление о национальном флаге России. Над страной снова взвился триколор.

Его история насчитывает более 300 лет. Именно о нём однажды сказал император Николай I: «Однажды поднятый русский флаг спускаем быть не должен». В этих словах — величие, мощь, единство нашего Отечества.

Флаг — это то, что объединяет страну и даёт силы даже в самые трудные времена. Многонациональный русский народ под бело-сине-красным флагом совершает подвиги и даёт отпор врагу.

Для севастопольцев российский флаг — это символ любви и гордости за Родину, борьбы за историческую справедливость, за право разговаривать на родном языке и жить в своей родной стране. Во время Русской весны улицы Города-Героя были украшены триколорами, и когда в День народной воли тысячи людей пришли на площадь Нахимова с российскими флагами, стало ясно: Севастополь вернулся домой навсегда!

И сегодня наши воины сражаются на фронтах специальной военной операции — за русский мир, за нашу историю, нашу национальную идентичность, за наш флаг и нашу Родину. Мы все — граждане великой страны.

С праздником!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев