Михаил Развожаев: «Главному документу страны в этом году 30 лет!»

Уважаемые севастопольцы!
12 декабря в России отмечается День Конституции.
Главному документу страны в этом году 30 лет!
Человек, его права и свободы – главные демократические ценности основного закона нашего государства. Благодаря вере в эти принципы в 2014 году севастопольцы и крымчане навсегда вписали полуостров в Конституцию РФ.
Спустя шесть лет севастопольцы приняли участие в ещё одном историческом событии – голосовании по внесению конституционных поправок. Тогда, летом 2020-го, курс Президента Владимира Владимировича Путина поддержали 84% жителей города. Поправки в Конституцию закрепили запрет на отчуждение территорий. Сегодня мы, как никто, понимаем, насколько важным был этот шаг: никто не сможет покуситься на наш Севастополь.
Наша Конституция – это и ответ на вопрос, что такое Россия, почему у нас свой собственный путь и какие ценности мы будем отстаивать всегда. Сейчас мы можем твёрдо сказать, что быть россиянином – звучит гордо! Мы сохраняем память о героическом прошлом и уверены в будущем. И самое главное – мы едины!
С праздником, дорогие севастопольцы!
губернатор Севастополя Михаил Развожаев
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С тегами: Крым и Россия