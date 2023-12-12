Михаил Развожаев: «Главному документу страны в этом году 30 лет!»

Уважаемые севастопольцы!

12 декабря в России отмечается День Конституции.

Главному документу страны в этом году 30 лет!

Человек, его права и свободы – главные демократические ценности основного закона нашего государства. Благодаря вере в эти принципы в 2014 году севастопольцы и крымчане навсегда вписали полуостров в Конституцию РФ.

Спустя шесть лет севастопольцы приняли участие в ещё одном историческом событии – голосовании по внесению конституционных поправок. Тогда, летом 2020-го, курс Президента Владимира Владимировича Путина поддержали 84% жителей города. Поправки в Конституцию закрепили запрет на отчуждение территорий. Сегодня мы, как никто, понимаем, насколько важным был этот шаг: никто не сможет покуситься на наш Севастополь.

Наша Конституция – это и ответ на вопрос, что такое Россия, почему у нас свой собственный путь и какие ценности мы будем отстаивать всегда. Сейчас мы можем твёрдо сказать, что быть россиянином – звучит гордо! Мы сохраняем память о героическом прошлом и уверены в будущем. И самое главное – мы едины!

С праздником, дорогие севастопольцы!

губернатор Севастополя Михаил Развожаев