Михаил Развожаев и Одес Байсултанов вручили награды спортсменам Севастополя

Одес Хасаевич – человек, который много сил вложил в развитие спортивной сферы всей страны и Севастополя в частности: его стараниями мы получаем большую поддержку со стороны Министерства спорта. Для нашего города спорт – очень важная сфера, в которой выражают себя и молодые ребята, и их тренеры, наставники. У нас прекрасные традиции во многих спортивных направлениях, севастопольцы демонстрируют высочайшие достижения на всероссийских соревнованиях, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Михаил Развожаев вручил Одесу Байсултанову медаль «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» за вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта в Севастополе.

Губернатор Севастополя и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов 31 марта вручили награды севастопольским спортсменам. Церемония награждения состоялась во Дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой.

Одес Байсултанов отметил высокие темпы развития севастопольского спорта.

Севастополь динамично развивается, достижений становится всё больше год от года. Так держать! Мы прилагали и в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы ещё больше укрепить городскую спортивную инфраструктуру, создать все необходимые условия для спортсменов. Это наша общая задача, – отмечает Одес Байсултанов.

За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта юбилейной медалью, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта награждены:

— Варенко Владимир Дмитриевич, мастер спорта СССР спортивной акробатике;

— Дементьев Александр Викторович, заслуженный тренер по кикбоксингу, заслуженный работник физической культуры Автономной Республики Крым;

— Заднипровский Алексей Николаевич, заслуженный тренер по спортивной борьбе;

— Зубков Валерий Яковлевич, мастер спорта СССР по парусному спорту, президент Региональной общественной организации «Федерация парусного спорта Севастополя»;

— Косматов Константин Валерьевич, старший тренер по баскетболу спортивного клуба «Муссон»;

— Мелянский Владимир Андреевич, заслуженный журналист города Севастополя, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым, корреспондент Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания»;

— Протопопов Владимир Васильевич, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженный тренер по самбо;

— Репенков Евгений Евгеньевич, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма города Севастополя», президент Севастопольской региональной общественной организации «Детско-юношеская футбольная лига Севастополя»;

— Турукало Надежда Прокопьевна, заслуженный мастер спорта СССР по подводному плаванию, заслуженный тренер по плаванию Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма города Севастополя;

— Чалый Валерий Александрович, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма города Севастополя, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Севастополь»;

— Гудим Александр Дмитриевич, директор Общества с ограниченной ответственностью «Арена-Крым», специалист спортивного комитета «Содружество»;

— Бондаренко Татьяна Валерьевна, директор по стратегическому развитию Автономной некоммерческой организации «Содружество»;

— Алехин Игорь Николаевич, руководитель судейско-инспекторского комитета Автономной некоммерческой организации «Содружество»;

— Гапон Сергей Григорьевич, председатель правления АНО «Содружество».

За высокие спортивные достижения удостоверения Мастера спорта международного класса вручены:

— Подлесной Анастасии Максимовне, спортсмену по спортивному метанию ножа;

— Михневой Кристине Геннадьевне, спортсмену по спортивной борьбе.

За высокие спортивные достижения удостоверения мастера спорта России вручены:

— Сошниковой Ангелине Валентиновне, спортсмену спорта лиц с поражением ОДА;

— Червякову Артему Вадимовичу, спортсмену по боксу;

— Абдулаеву Адаму Болатовичу, спортсмену по спортивной борьбе;

— Черновой Анне Сергеевне, спортсмену по пауэрлифтингу.

За подготовку победителей финального этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») среди команд юношей 2006-2007 г.р. награждены:

— Рядинский Вячеслав Геннадиевич, инструктор по физической культуре отдельной дисциплины (основы безопасности жизнедеятельности, основы военной подготовки) филиала федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское кадетское училище), тренер команды;

— Сугак Александр Петрович, инструктор по физической культуре отдельной дисциплины (основы безопасности жизнедеятельности, основы военной подготовки) филиала федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское кадетское училище), тренер-руководитель команды.

За победу в финальном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») среди команд юношей 2006-2007 г.р.: Благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены обучающиеся филиала федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское кадетское училище):

— Зайцев Кирилл Константинович;

— Игнатов Глеб Сергеевич;

— Карпов Сергей Сергеевич;

— Костин Григорий Александрович;

— Мищенко Артём Валерьевич;

— Ткачев Савелий Владимирович;

— Уваров Данил Евгеньевич.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя