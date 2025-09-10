Михаил Развожаев и Сергей Кравцов наведались в школу и детский сад, отремонтированные по президентской программе

В Севастополь с рабочим визитом прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов. Губернатор города Михаил Развожаев вместе с министром посетили детский сад № 27 и гимназию № 10 имени Героя Советского Союза Ефимова Мирона Ефимовича. Оба образовательных учреждения в этом году были досрочно отремонтированы по президентской программе.

Здание детского сада № 27 на улице Хрулева, 16 было построено в 1961 году; учреждение рассчитано на пять групп, включая ясельную. В ходе работ были отремонтированы фундамент, цоколь, отмостка, кровля, входная группа, лестницы и крыльца, фасады, инженерные сети, включая наружные, выполнены отделочные работы. В ходе благоустройства территории были заменены наружные инженерные сети, отремонтированы игровые и спортивные площадки, ограждение, наружное освещение. Детский сад оснастили мебелью, оборудованием для пищеблока, спортивным оборудованием, игрушками, учебно-методическими пособиями.

Губернатор поблагодарил министерство просвещения за поддержку в вопросе капремонта дошкольных учреждений и обозначил перспективу:

Детские сады по президентской программе мы ремонтировали впервые. Благодаря содействию министерства просвещения в прошлом году получили средства на ремонт детских садов № 27 и № 13, провели все необходимые работы, и в сентябре ребята пришли на занятия уже в обновлённые здания. В следующем году планируем отремонтировать еще четыре объекта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Министр просвещения отметил высокое качество исполнения капитального ремонта:

В результате капитального ремонта получились практически новые детский сад и школа в Севастополе. Здесь обустроены просторные кабинеты, все необходимое оборудование, медицинские кабинеты, спортивные блоки. Очень важно, что уделено внимание благоустройству территории. Уверен, что многие семьи этого очень ждали. Детям здесь комфортно и интересно, что скажется на качестве образования. По президентской программе капитального ремонта в Севастополе активно модернизируются объекты образования. С этого года появилась возможность проводить работы в том числе в детских садах и колледжах, – отмечает Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Затем глава города и руководитель ведомства посетили гимназию № 10 на проспекте Победы, 30. После капитального ремонта 1 сентября здесь возобновился учебный процесс. В ходе работ были полностью обновлены основное здание и здание мастерских, также специалисты выполнили капитальный ремонт наружных сетей и благоустройство прилегающей территории, в ходе которого была установлена полоса препятствий и оборудована площадка для группы продлённого дня. Для школы была закуплена мебель, компьютерное и интерактивное оборудование, оборудование для пищеблока, спортивное оборудование и инвентарь, оснащение кабинетов физики и основ безопасности и защиты Родины.

Михаил Развожаев отметил комплексный подход к капремонту учреждений образования в Севастополе:

Традиционно мы стараемся выполнять комплексный ремонт. Конечно, главное — это ядро, которое выделяется из федерального бюджета за счет министерства просвещения. Со своей стороны, с учетом обозначенных Президентом приоритетных задач, мы стараемся изыскивать средства на обновление инфраструктуры: благоустройство прилегающей территории, ремонт инженерных сетей, и так далее, — сказал глава города.

В ходе проведения капитального ремонта в гимназии зародилась традиция именных кабинетов. Все кабинеты русского языка и литературы, а также математики носят имена писателей и ученых: Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Федора Достоевского, знаменитых Софьи Ковалевской, Михаила Ломоносова, Николая Жуковского, Николая Лобачевского и других выдающихся деятелей.

Губернатор вручил министру на память дневник севастопольского школьника. В этом году он посвящен защитникам Севастополя — от знаменитых деятелей времен первой обороны города до героев специальной военной операции. Сергей Кравцов отметил, что такая успешная практика может быть внедрена на федеральном уровне. Он подчеркнул, что для патриотического воспитания школьников важно, чтобы ребята знали героев своей страны.

В ходе двусторонней встречи губернатор и министр обсудили вопросы развития системы образования, в том числе обеспечение 5-11-х классов новыми учебниками истории и реализацию программы «Профессионалитет» в Севастополе.

Хочу вас поблагодарить за ту работу, которая ведется по развитию системы образования Севастополя. Создана уникальная система патриотического воспитания. В городе открыт замечательный музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Важно, что это не просто туристическая локация, но еще и крупный просветительский центр, куда приезжают школьники, – подчёркивает Сергей Кравцов.

Справочно:

С 2022 года по настоящее время в Севастополе проведены капитальные ремонты 34 объектов в 19 школах, а также два детских сада. В настоящее время продолжаются работы по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания в пяти зданиях пяти школ.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя