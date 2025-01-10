Михаил Развожаев: «На севастопольских пляжах устанавливают сетки для сбора мазута»

Суть технологии в том, что сетка собирает мелкие фракции мазута в прибрежных волнах, затем эти отходы собираются в мешки и утилизируются. Эта технология была опробована в Краснодарском крае на песчаных пляжах. Моя позиция такова: если у людей уже есть опыт, который подтвердил свою эффективность, то нужно проверить, как он будет работать в нашем случае. Если успешно – значит, будем его применять, – цитирует пресс-служба главу города.
Установкой сеток занимается спасательная служба Севастополя. Накануне было закуплено порядка 700 метров такой сетки, еще часть материала сегодня привезли волонтеры. Сетки крепятся на прочных колышках, надежно фиксируются; вода проходит сквозь сеть, мазут остается на ней.
Михаил Развожаев сообщил, что Круглую бухту в Севастополе закроют боновыми заграждениями.
В нашей Омеге сейчас большая концентрация перелетных птиц, мы попробуем защитить их от возможных выбросов мазута с помощью боновых заграждений – рассчитываем, что так сможем воспрепятствовать проникновению нефтепродуктов в Круглую бухту. Ситуацию держат на контроле наши специалисты, – отмечает губернатор.
Ликвидацией последствий выброса мазута в Севастополе занимается группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС вместе с волонтерами. Работу волонтеров курирует Штаб общественной поддержки на Большой Морской, к уборке мазута присоединяются и самостоятельные группы.
Лично убедился, как организована работа с добровольцами. Утром приехал в Штаб общественной поддержки, затем вместе с ребятами отправился в район Качи. Поручил коллегам от городских структур, которые работают на побережье и координируют работу волонтеров, контролировать, чтобы обязательно всем выдавали средства индивидуальной защиты и проверяли, чтобы все, кто выходит помогать, были экипированы должным образом. Стоит пройти 10 метров по загрязненному участку — и ты уже по колено в мазуте, он токсичен. Обязательно нужно, чтобы все работали в средствах защиты. Эти работы и ресурсное обеспечение продолжу контролировать, — заявил Михаил Развожаев.
За все время работ для утилизации вывезли 142,8 тонны загрязненного грунта, работы продолжаются. Мешки вывозит специализированное предприятие, которое имеет лицензии на работу с отходами III и IV классов опасности. Сейчас идет накопление мешков на полигоне, подбирается оптимальная технология работы: специалисты определяют, где песок и камень могут быть использованы после обеззараживания.
В Севастополе продолжается мониторинг всей береговой полосы и акватории.
Организацией волонтерской помощи централизованно занимается наш штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь – записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу – звоните 112.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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