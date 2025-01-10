Михаил Развожаев: «На севастопольских пляжах устанавливают сетки для сбора мазута»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 10 января вместе с группой волонтеров выехал на пляж в районе Качи. Глава города проверил, как организованы работы по расчистке территории от выбросов мазута. Сегодня на песчаных пляжах начинается установка сеток для сбора нефтепродуктов, соответствующее решение было принято накануне на аппаратном совещании правительства Севастополя.

Суть технологии в том, что сетка собирает мелкие фракции мазута в прибрежных волнах, затем эти отходы собираются в мешки и утилизируются. Эта технология была опробована в Краснодарском крае на песчаных пляжах. Моя позиция такова: если у людей уже есть опыт, который подтвердил свою эффективность, то нужно проверить, как он будет работать в нашем случае. Если успешно – значит, будем его применять, – цитирует пресс-служба главу города.

Установкой сеток занимается спасательная служба Севастополя. Накануне было закуплено порядка 700 метров такой сетки, еще часть материала сегодня привезли волонтеры. Сетки крепятся на прочных колышках, надежно фиксируются; вода проходит сквозь сеть, мазут остается на ней.

Михаил Развожаев сообщил, что Круглую бухту в Севастополе закроют боновыми заграждениями.

В нашей Омеге сейчас большая концентрация перелетных птиц, мы попробуем защитить их от возможных выбросов мазута с помощью боновых заграждений – рассчитываем, что так сможем воспрепятствовать проникновению нефтепродуктов в Круглую бухту. Ситуацию держат на контроле наши специалисты, – отмечает губернатор.

Ликвидацией последствий выброса мазута в Севастополе занимается группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС вместе с волонтерами. Работу волонтеров курирует Штаб общественной поддержки на Большой Морской, к уборке мазута присоединяются и самостоятельные группы.

Лично убедился, как организована работа с добровольцами. Утром приехал в Штаб общественной поддержки, затем вместе с ребятами отправился в район Качи. Поручил коллегам от городских структур, которые работают на побережье и координируют работу волонтеров, контролировать, чтобы обязательно всем выдавали средства индивидуальной защиты и проверяли, чтобы все, кто выходит помогать, были экипированы должным образом. Стоит пройти 10 метров по загрязненному участку — и ты уже по колено в мазуте, он токсичен. Обязательно нужно, чтобы все работали в средствах защиты. Эти работы и ресурсное обеспечение продолжу контролировать, — заявил Михаил Развожаев.

За все время работ для утилизации вывезли 142,8 тонны загрязненного грунта, работы продолжаются. Мешки вывозит специализированное предприятие, которое имеет лицензии на работу с отходами III и IV классов опасности. Сейчас идет накопление мешков на полигоне, подбирается оптимальная технология работы: специалисты определяют, где песок и камень могут быть использованы после обеззараживания.

В Севастополе продолжается мониторинг всей береговой полосы и акватории.

Организацией волонтерской помощи централизованно занимается наш штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь – записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу – звоните 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя