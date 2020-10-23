Михаил Развожаев о ситуации с COVID-19 в Севастополе: «Готовимся к пессимистическому сценарию»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечает, что в городе продолжается создание дополнительных коечных мощностей в местной инфекционной больнице.

Сейчас начинается вторая волна COVID-19, а по сути для Севастополя — это первая волна, потому что весной мы смогли локализовать инфекцию за счет ограничительных мер, которых сейчас нет. Сейчас мы попали в ситуацию роста заболеваемости с ежедневным приростом. Поэтому мы должны готовиться. Понимаем, что это не закончится ни в ноябре, ни в декабре. Скорее всего в этой ситуации нам придется жить до марта следующего года. По динамике видно, что увеличивается и количество больных, который болеют в средней и тяжелой форме. Поэтому было принято решение построить новый модуль в инфекционной больнице, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

По словам чиновника, модуль рассчитан на 34 мельцеровских бокса с размещением по два человека в каждом:

При строительстве нового модуля мы учли опыт первого бокса, который мы ввели летом. Здесь будет более качественно проработано разделение чистых и грязных зон — зон для персонала, для больных. В каждом боксе будет оборудована специальная дезинфицирующая рамка, когда врач или медсестра заходят и выходят – они подвергаются обработке. Будут специальные лотки для подачи пищи – с ультрафиолетовой лампой, как мы видели в военном госпитале. Модуль будет двухэтажным.

Общестроительные работы будут завершены ко второй половине ноября.

Но мы ждем поставок дезинфицирующих рамок и лифтов, которые будут поднимать маломобильных больных на второй этаж. Поставки будут в первых числах декабря. Мы планируем, что самое позднее к 10 декабря этот модуль будет полностью сдан, — подчёркивает Михаил Развожаев.

Все боксы модуля будут оборудованы кислородом и другим необходимым оборудованием.

Мы не стоим на месте, работаем, готовимся к пессимистичному сценарию. Город должен быть готов к этому, развиваем мощности инфекционной больницы. Понятно, что, преодолев COVID в следующем году, эти модули нам понадобятся для нормального комфортного размещения больных, пока мы будем строить новую большую инфекционную больницу на территории медицинского кластера, — отмечает Губернатор.

Напомним, что в начале лета в Севастополе ввели в эксплуатацию модуль инфекционной больницы, который построили в рекордно короткие сроки — всего за месяц.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя