Михаил Развожаев: поправки в Конституцию направлены на безопасность и благополучие граждан

11 марта в третьем, окончательном чтении, депутаты Государственной Думы приняли законопроект о поправках в Конституцию, включающий предложения по изменению 22 ее глав. В этот же день документ одобрил Совет Федерации. 12 марта законодательные собрания во всех субъектах страны также поддержали внесение изменений в Основной закон государства.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что поправки в Конституцию внесут по-настоящему глобальные изменения для всей страны.

И мнение людей, голос избирателей в этом вопросе — абсолютный приоритет. Все решится 22 апреля, и решать будут люди, — подчеркнул Турчак.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин принимал самое активное участие в работе над поправками на разных этапах.

Свой вклад внесла и «Единая Россия» — и на уровне рабочей группы, и в регионах, и в Госдуме, — сказал Турчак.

Напомним, 12 марта парламент Севастополя поддержал пакет поправок в Конституцию РФ. «За» высказались 17 из 22 депутатов. Пять человек воздержались.

Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выступил с речью к депутатам во время пленарного заседания. В частности, он указал на то, что предложенные Президентом поправки носят прежде всего социальный характер, а принцип неотчуждаемости территорий раз и навсегда закрывает вопрос о принадлежности Крыма.

У нас социальное государство. В частности, поправки гарантируют, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». Кроме того, гарантируется индексация социальных пособий и иных социальных выплат. На уровне Конституции закрепляется обязательство государства осуществлять регулярную индексацию размера пенсий. Мы понимаем, что какие бы кризисы, волны не захлестывали мир, и как бы они не отражались на России, государство берет на себя ответственность за жизни граждан. Также новыми поправками усиливается принцип разделения властей. Парламент получит дополнительные сильные полномочия. Принцип нашей территориальной целостности, принцип суверенитета, доминирование Основного закона над отдельными международными актами, о чем много мы все говорили, когда мы вынуждены подчиняться каким-то вещам, которые совершенно противоестественны для нашего государства — всё это содержится в изменениях Конституции, – отметил Михаил Развожаев.

Врио губернатора Севастополя выразил надежду, что жители города-Героя поддержат документ на голосовании 22 апреля.