Михаил Развожаев поздравил участниц обороны Севастополя с Днём Победы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил ветеранов Александру Портную и Валентину Сергушкину с наступающим праздником Победы. Это последние две оставшиеся в живых участницы Великой Отечественной войны, награждённые медалью «За оборону Севастополя».

Михаил Развожаев вручил Александре Портной и Валентине Сергушкиной памятную медаль «80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков». Конкурс на разработку эскиза медали проходил в начале текущего года, его участниками стали 86 человек. В преддверии праздника медали вручают севастопольским ветеранам. Также глава города передал участницам обороны города памятные медали «80 лет освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков» от главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Память о Великой Отечественной войне, о наших героях — это то, что связывает всех севастопольцев, всех россиян. Эти люди совершили подвиг — совсем юными они встретили войну, прошли её насквозь, жили и работали в осаждённом городе, строили укрепления, трудились в госпитале, восстанавливали разрушенный до основания Севастополь. И сейчас возможность поговорить с такими людьми, как Александра Ивановна Портная и Валентина Тимофеевна Сергушкина, — это большое счастье. С каждым годом ветеранов остаётся всё меньше. В Севастополе сейчас живут всего два ветерана, награжденных медалью «За оборону Севастополя» — и эти женщины, с которыми удалось сегодня встретиться, это пример настоящего мужества, героизма, стойкости. Это наша гордость, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Александре Ивановне Портной 101 год. Она родилась и выросла в Курской области. Совсем юной девушкой приехала в Севастополь, устроилась работать на стройку. А через шесть дней началась Великая Отечественная война. Тогда все силы были брошены на защиту города. Александра Ивановна рыла окопы, строила ДЗОТы, ДОТы. Позже отправилась в эвакуацию на Кавказ. С Кавказа переехала в Краснодарский край, строить склады для боеприпасов на цементном заводе. Позже ей удалось вернуться в Севастополь. Она устроилась в деревообрабатывающий цех, находившийся в районе улицы Ревякина, где заготавливали материалы для восстановления города. Александра Портная участвовала в восстановлении города, в частности, улиц Большая Морская, Ленина, Гоголя. Ей довелось работать и над восстановлением Главного универмага Севастополя на улице Маяковского. В настоящее время Александра Ивановна живёт со своим сыном и невесткой. У неё двое внуков и правнуки.

6 мая во всех школах страны пройдёт урок «Разговоры о важном», посвящённый Дню Победы и 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Александра Портная станет его главным героем — интервью с ней покажут миллионам школьников во всей России.

Валентине Тимофеевне Сергушкиной — 98 лет. Она родилась в Ульяновской области, переехала в Севастополь. Когда ей было 15 лет, началась Великая Отечественная война. С первых дней войны по призыву к гражданской молодёжи о помощи стала помогать в военном госпитале. После перевода госпиталя в Инкерманские штольни продолжила оказывать помощь медицинскому персоналу и раненым. В 1942 году при бомбёжке госпиталя была ранена и потеряла ногу. Затем была эвакуация, а в 1946 году Валентина Тимофеевна вернулась в Севастополь и долгое время работала в воинских частях Черноморского флота, в строительном управлении флота.

9 мая Севастополь отметит День Победы и 80-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия будут проходить на протяжении всего года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя