Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Михаил Развожаев поздравил жен и матерей участников специальной военной операции
Новости Республики
Михаил Развожаев поздравил жен и матерей участников специальной военной операции
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Михаил Развожаев поздравил жен и матерей участников специальной военной операции

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:42 07.03.2025

Специально для родных и близких российских воинов в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А.В. Луначарского сегодня состоялся специальный показ комедии «Доходное место» по пьесе Александра Островского. Жен и матерей участников специальной военной операции перед началом спектакля поприветствовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Понимаю, какая непростая жизнь сейчас у семей наших воинов. Все, что раньше казалось обычным, упорядоченным, сейчас обрело совсем иной смысл. И поэтому хотелось сделать вам такой комплимент — пригласить на спектакль, чтобы вы хотя бы на пару часов отвлеклись от повседневных хлопот. Ведь вы делаете очень многое: воспитываете детей, ходите на работу, собираете гуманитарную помощь фронту. Чтобы выдержать такие испытания, какие приходится выносить вам, нужна огромная внутренняя сила. И такая сила у вас есть. Самое главное: всё, что вы делаете, пропитано любовью. К своим мужчинам, своему городу, своей стране. Спасибо вам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Сегодня в театре Луначарского встретились порядка 700 женщин — родные и близкие наших воинов.

У меня пожелание одно на всех — наша общая большая Победа. Чтобы наши ребята поскорее вернулись домой, и мы их встречали с цветами, со слезами радости на глазах. Я желаю, чтобы каждая семья дождалась своего героя, — отмечает руководитель севастопольского «Комитета семей воинов Отечества» Виктория Тупчаненко.

После спектакля зрительницам вручили цветы от имени губернатора.

Узнайте больше:  В одном из баров Севастополя приезжая из Краснодарского края устроила скандал. "Встретилась" с росгвардейцами

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: праздники в Крыму

праздники в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x