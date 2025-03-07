Михаил Развожаев поздравил жен и матерей участников специальной военной операции

Специально для родных и близких российских воинов в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А.В. Луначарского сегодня состоялся специальный показ комедии «Доходное место» по пьесе Александра Островского. Жен и матерей участников специальной военной операции перед началом спектакля поприветствовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Понимаю, какая непростая жизнь сейчас у семей наших воинов. Все, что раньше казалось обычным, упорядоченным, сейчас обрело совсем иной смысл. И поэтому хотелось сделать вам такой комплимент — пригласить на спектакль, чтобы вы хотя бы на пару часов отвлеклись от повседневных хлопот. Ведь вы делаете очень многое: воспитываете детей, ходите на работу, собираете гуманитарную помощь фронту. Чтобы выдержать такие испытания, какие приходится выносить вам, нужна огромная внутренняя сила. И такая сила у вас есть. Самое главное: всё, что вы делаете, пропитано любовью. К своим мужчинам, своему городу, своей стране. Спасибо вам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.
Сегодня в театре Луначарского встретились порядка 700 женщин — родные и близкие наших воинов.
У меня пожелание одно на всех — наша общая большая Победа. Чтобы наши ребята поскорее вернулись домой, и мы их встречали с цветами, со слезами радости на глазах. Я желаю, чтобы каждая семья дождалась своего героя, — отмечает руководитель севастопольского «Комитета семей воинов Отечества» Виктория Тупчаненко.
После спектакля зрительницам вручили цветы от имени губернатора.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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