Михаил Развожаев поздравил жен и матерей участников специальной военной операции

Понимаю, какая непростая жизнь сейчас у семей наших воинов. Все, что раньше казалось обычным, упорядоченным, сейчас обрело совсем иной смысл. И поэтому хотелось сделать вам такой комплимент — пригласить на спектакль, чтобы вы хотя бы на пару часов отвлеклись от повседневных хлопот. Ведь вы делаете очень многое: воспитываете детей, ходите на работу, собираете гуманитарную помощь фронту. Чтобы выдержать такие испытания, какие приходится выносить вам, нужна огромная внутренняя сила. И такая сила у вас есть. Самое главное: всё, что вы делаете, пропитано любовью. К своим мужчинам, своему городу, своей стране. Спасибо вам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.