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Михаил Развожаев: «Поздравляю вас с Днём защитника Отечества и Днём народной воли!»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Михаил Развожаев: «Поздравляю вас с Днём защитника Отечества и Днём народной воли!»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:30 23.02.2024

Уважаемые севастопольцы! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества и Днём народной воли! 

Десять лет назад в Севастополе произошло событие, которое не только восстановило историческую справедливость, но и навсегда изменило ход мировой истории. Жители Города-Героя вышли на площадь Нахимова, чтобы заявить о желании вернуться домой – в Россию.

Почему так произошло? Потому что если ты севастополец, то свобода, мужество и любовь к Родине у тебя в крови. Если ты севастополец, то слова вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова «Отстаивайте же Севастополь!» и адмирала Павла Степановича Нахимова «Жизнь каждого принадлежит Отечеству» для тебя не просто цитаты из учебников. Это самая суть города и его жителей.

Севастополь – это город отважных мужчин, вставших на его защиту в феврале 2014 года, и заботливых женщин, создавших для них надёжный тыл. И это стремление помогать друг другу проявилось не только во время Русской весны – сейчас, во время специальной военной операции, многие горожане помогают фронту, нашим бойцам и людям, которые живут на освобождённых территориях. Потому что севастопольцы, как никто другой, умеют поддерживать в сложные времена.

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Быть севастопольцем – значит иметь особый черноморский характер, особое сердце. Севастопольцы научились жить под звуки воздушной тревоги и не опускать руки, зная, что победа России близка. Севастопольцы поют гимн родного города, находясь в убежищах. Севастопольцы – это русские, которые никогда не сдаются.

Севастополь – это Город-Герой и город героев. Это город, который сделал свой единственно правильный выбор – вернуться в родную гавань. Я восхищаюсь смелостью каждого, кто живёт здесь. С праздником!

губернатор Севастополя Михаил Развожаев

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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