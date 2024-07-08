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Михаил Развожаев представил новую медаль «Севастопольская семья»

Михаил Развожаев представил новую медаль «Севастопольская семья»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:24 08.07.2024

Губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании Правительства Севастополя представил новую медаль «Севастопольская семья». Её учредили по поручению главы города специально к Году семьи.

Михаил Развожаев представил новую медаль «Севастопольская семья»

На лицевой стороне медали размещено изображение семьи. На заднем плане — изображение Графской пристани с развевающимся на ветру флагом России. На оборотной стороне медали по центру размещена цитата президента: «Семья — это любовь, счастье, радость материнства и отцовства».

Традиционно 8 июля мы награждаем семьи федеральной медалью «За любовь и верность». Эта медаль учреждена Организационным комитетом Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» для пар, проживших вместе больше 25 лет. Конкурсная комиссия сказала, что в этом году от Севастополя поступило беспрецедентное количество заявок — 523! И поэтому на наш город выделили 170 медалей — намного больше, чем в предыдущие годы. Мы их все обязательно вручим. А я, в свою очередь, принял решение, чтобы все пары, которые подали свои заявления на участие в конкурсе, но по разным причинам не получили в этом году федеральную награду, обязательно получили награду региональную, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Он выразил уверенность, что севастопольцы будут беречь медаль в семейных архивах и передавать своим детям.

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Глава города отметил, что ввиду рекордно большого количества участников вручить все медали за один день невозможно. Поэтому церемонии награждения начались сегодня в Севастопольском центре культуры и искусств, а в дальнейшем федеральные и региональные награды будут вручать на районных мероприятиях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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