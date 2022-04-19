Михаил Развожаев призывает голосовать за общественные пространства Севастополя для благоустройства

Всероссийское онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» продлится до 30 мая. На голосование вынесены 35 общественных пространств в 10 муниципальных образованиях. Эти объекты утверждены на основании пожеланий жителей и предложений муниципалитетов. Те зелёные зоны, которые выберут люди, будут благоустроены в 2023 году. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании призвал горожан участвовать в проекте.

Дорогие севастопольцы, я знаю с какой любовью и трепетом вы относитесь к красоте нашего города и сохранению традиций. У каждого из нас есть любимые места, и сейчас есть возможность включить их в программу благоустройства и сделать ещё лучше. Нацпроект «Жильё и городская среда» ориентирован на потребности горожан, на то, чтобы были сделаны качественные изменения. Ваше мнение действительно важно. Поэтому призываю активно включаться в процесс и голосовать.

Проголосовать можно на странице https://92.gorodsreda.ru/ с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе», на сайте муниципалитетов. Можно также обратиться за помощью к волонтерам в МФЦ — они помогут проголосовать.

В 2022 году (по итогам голосования прошлого года) запланировано благоустройство четырех общественных пространств. На сегодняшний день работы проводятся в зеленой зоне в районе дома №106 по проспекту Генерала Острякова, на территории между домами №40 и №32 по проспекту Октябрьской Революции и в сквере на улице Новикова в Балаклаве. В ближайшее время начнется благоустройство зеленой зоны в районе домов №47 и №49 на улице Федоровской в поселке Любимовка.