Михаил Развожаев прокомментировал послание Президента России Федеральному собранию

29 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев присутствовал на оглашении послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В составе делегации от Севастополя на мероприятии также были председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, депутат Государственной Думы Татьяна Лобач и председатель Общественной палаты Севастополя Александр Трошев.

Президент озвучил масштабную, полноценную программу социально-экономического развития страны на ближайшие шесть лет – до 2030 года. Владимир Владимирович озвучил амбициозные планы, которые может выполнить только самодостаточная, уверенно смотрящая в будущее страна. Благодаря всем усилиям, которые будут направлены на развитие экономики, кадрового потенциала, укрепление технологического суверенитета, мы всё это сделать сможем, – подчеркнул Михаил Развожаев.

Губернатор отметил, что поручение главы государства Владимира Путина о расширении программы капитальных ремонтов школ стало одним из важнейших семей.

В президентскую программу капитальных ремонтов школ добавились детские сады и средние профессиональные учебные заведения, включая общежития. Это очень важно для всей отрасли образования. Для меня как для председателя комиссии Государственного совета по образованию это озвученное главой государства решение было долгожданным. И ещё одно важнейшее решение в этой же сфере – поручение Правительству проработать систему единой тарифной сетки по оплате труда наших педагогов, чтобы по всей стране были равные зарплаты. Буду активно участвовать в проработке этого вопроса, – сделал акцент Михаил Развожаев.

Глава Севастополя также подчеркнул важность высказанного президентом тезиса о необходимости поддержки многодетных семей и в целом улучшения демографической ситуации.

Президент не только подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой в России, но и признал факт того, что острой проблемой остаются невысокие доходы. Владимир Владимирович обозначил четкую программу действий: это и запуск нового национального проекта «Семья», и выделение регионам с низкой рождаемостью средств на расширение мер поддержки семей, и продление льготной семейной ипотеки и программы материнского капитала до 2030 года, и увеличение налоговых вычетов для семей с детьми, и многие другие меры, которые в комплексе призваны в течение ближайших шести лет привести к устойчивому росту рождаемости, – отметил губернатор.

29 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В своей речи он обозначил важнейшие вопросы общественно-политической и экономической повестки. Особое внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, демографической политике, поддержке семей с детьми, развитию социальной инфраструктуры. Глава государства анонсировал запуск пяти новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».