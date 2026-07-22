Михаил Развожаев: «Просветительские программы в «Новом Херсонесе» помогут школьникам провести лето с пользой»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провели рабочую встречу, на которой обсудили организацию летнего отдыха для ребят, которые не смогли принять участие в третьей смене детских оздоровительных лагерей, организацию образовательных и воспитательных мероприятий для школьников. Они также посетили открытие просветительской программы в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес».

К сожалению, этим летом из-за сложившейся обстановки не у всех ребят получилось поехать в лагеря. Но вместе с Министерством просвещения России мы постарались сделать так, чтобы каникулы были интересными и полезными. Хочу поблагодарить Сергея Сергеевича Кравцова за поддержку Севастополя и митрополита Тихона, по инициативе которого появилась эта программа. Уверен, что время, проведенное в Новом Херсонесе, подарит ребятам новые знания, впечатления и хороших друзей, — подчеркнул Михаил Развожаев.

На базе «Нового Херсонеса» запущена первая трехдневная просветительская смена для учеников 8–10-х классов Севастополя, такие смены продлятся до 27 августа. Школьники посетят уникальные Музеи христианства, античности и Византии, Крыма и Новороссии, а также примут участие в мастер-классах и командных играх в молодежном центре «Точка Опоры». До конца лета программа охватит более тысячи ребят.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил значимость этого проекта в будущем для всей страны.

По поручению Президента России мы реализуем программу, по которой ребята со всей страны могут приехать в комплекс «Новый Херсонес», прикоснуться к великой истории Крыма, Севастополя и нашей страны. Важно, что есть такие проекты, которые увлекают школьников и формируют у них правильные ценностные ориентиры, — сказал Сергей Кравцов.

Митрополит Тихон, обращаясь к первым участникам программы, пожелал им максимально продуктивно провести летние дни:

Я желаю вам, и мы для этого все сделаем, чтобы несмотря ни на что, это лето запомнилось вам как радостное и счастливое, чтобы вы смогли познакомиться с нашим потрясающим наследием здесь, в Новом Херсонесе.

Параллельно в городе стартовал проект «Планета детства в школах». С 21 июля по 27 августа три раза в неделю — по вторникам, средам и четвергам — на базе пяти школ во всех районах города будут проходить спортивные и творческие занятия, квесты, флешмобы и мастер-классы. Это школы № 9, 30, 37, 39 и 41. Присоединиться сможет любой ребенок старше семи лет — предварительная запись не требуется. Участие бесплатное. На каждой площадке будут работать медицинские сотрудники, а детям обеспечат питьевой режим.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя