Михаил Развожаев: «Севастополю нужна эффективная экономическая модель»

Начиная свое выступление, губернатор поблагодарил депутатов за совместную работу и поддержку, отметив, что действовать единой командой для власти крайне важно в нынешние непростые времена.

Время действительно сейчас непростое… Непростые будут впереди времена. Связано это, естественно, и с балансировкой бюджета. Сейчас у нас с вами предстоит большая совместная работа над следующим трехлетним бюджетом… Главная задача на предстоящий период – это развитие и создание эффективной экономической модели в городе, – сказал Развожаев.

По его словам, власти города сегодня должны стремиться максимально «сбалансировать бюджет «по доходам и расходам, несмотря на постоянный рост расходов», который наблюдался в течение последних пяти лет.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на все сложности, позиция президента России Владимира Путина «всегда заключается в том, что поддерживать и Крым, и Севастополь», и программа социально-экономического развития обоих регионов финансируется в полном объеме, тем не менее городу пора выходить на самообеспечение.

Мы к этой цели приблизились… За прошедший период около 70% расходов так называемого модельного бюджета наших обязательств мы покрываем на счет собственных доходов. Такого никогда раньше не было. И, конечно, нам нужно выйти в 100-процентное самообеспечение, не зависящее от федеральных дотаций. И дальше наращивать доходы, чтобы иметь еще и собственный бюджет развития, – указал Развожаев.

По словам главы города, «бюджет развития есть, но нужно распоряжаться им еще более эффективно».

Я буду ставить задачу перед своей командой – это наращивание собственных доходов бюджета, повышение эффективности управления экономикой… Не за счет, конечно, никаких оптимизаций, сокращения. А наоборот, создания более адресной системы социальной поддержки, более качественной работы с оплатой труда бюджетников, – отметил он.

Также одним из важнейших аспектов было и остается выполнение текущих социальных обязательств перед семьями участников специальной военной операции и выполнение обязательств, которые город на себя взял, подчеркнул Развожаев.

Это непростые обязательства, но в течение, думаю, ближайших трех лет мы должны найти источники финансирования и с ними справиться, – заявил губернатор.

В заключение Развожаев поделился ожиданиями того, что осенняя сессия будет «очень плодотворной».

У нас, действительно, еще много проектов законов, которые мы совместно обсуждали, начиная от правил благоустройства и заканчивая запретом «наливаек» в домах первых этажей. Ну и, конечно, вопросы безопасности, как всегда, у нас тоже на первом месте, – резюмировал глава города.

