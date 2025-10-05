Михаил Развожаев: «Учитель — не тот, кто тебя воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой»

Уважаемые севастопольцы!

5 октября мы чествуем людей, выбравших благородную и ответственную профессию — учить, воспитывать, вдохновлять. Людей, которые, без преувеличения, закладывают фундамент будущего нашей страны.

Дорогие учителя!

Поэт и драматург Михаил Аркадьевич Светлов говорил: «Настоящий учитель — не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой».

Вы не просто передаете знания, не просто учите математике или литературе, вы учите думать, сомневаться, искать истину. Вы учите добру, справедливости, любви к Родине. Вы учите быть гражданами своей страны. И это — огромная ответственность.

В 63 государственных школах Севастополя трудятся 3 284 педагогических работника, из них 2 693 учителя.

Мы ценим и поддерживаем наших педагогов. Перед началом нового учебного года на августовском педагогическом совещании мы говорили о достижениях, проблемах и перспективах образовательного пространства города, там же я объявил о принятых решениях: повышении заработных плат, увеличении доплат за классное руководство, введении новых предметов, развитии «Профессионалитета». Эти меры поддержки, а также капитальные ремонты школ по президентской программе для создания комфортных условий — это лишь малая часть нашей благодарности за ваш труд.

Примите наше искреннее уважение и благодарность за вклад в будущее города и страны. Вы – пример постоянного самосовершенствования, стремления к новым знаниям, готовности делиться ими с учениками.

Спасибо вам за мудрость, терпение, душевную теплоту и безграничную любовь к детям! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, талантливых учеников, благодарных родителей и новых профессиональных свершений. Пусть каждый день приносит вам радость. С праздником!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев