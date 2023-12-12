Михаил Развожаев в День Конституции вручил паспорта участникам «Движения Первых»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в День Конституции, 12 декабря, вручил участникам «Движения Первых» паспорта граждан Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в городском правительстве.

Сегодня российской Конституции — 30 лет. Для нас всех это главный документ. Три года назад произошло историческое событие: россияне проголосовали за поправки в Конституцию, которые определили векторы развития нашей страны. Для нас, севастопольцев, очень важно, что новая редакция Конституции закрепила единство, неделимость территорий нашей страны — это значит, что наш город навсегда останется с Россией. Когда вы подрастёте, получите избирательное право и тоже сможете участвовать в судьбоносных событиях. А сегодня я вас всех поздравляю с тем, что вы получаете свой самый главный документ в жизни — паспорт гражданина Российской Федерации. Для меня большая честь вручить вам его именно сегодня, в День Конституции. Надеюсь, что для вас это тоже станет значимым событием, — обратился к детям глава города.

Михаил Развожаев вручил паспорта 16 учащимся севастопольских школ. Все они — участники городского отделения «Движения первых».

Движение реализует всероссийскую программу «Мы – граждане России» – это торжественная церемония вручения паспортов 14-летним ребятам, которые имеют достижения в учёбе и науке, культуре и спорте, общественной жизни.

Первые паспорта вручили 19 мая — в День детских общественных объединений.

Всего в этом году свои первые паспорта получили 116 севастопольских школьников-активистов «Движения первых».

После торжественной церемонии участники встречи перешли к неофициальной части.

Во время чаепития с губернатором дети рассказали о своих успехах, мечтах и планах на взрослую жизнь. Много говорили об учителях и наставниках: ребята рассказывали, как старшие помогают им реализовывать идеи и раскрывать таланты.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.