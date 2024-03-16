Михаил Развожаев: в Севастополе созданы все условия для прозрачного голосования

Севастопольцы активно голосуют на выборах президента России, в городе созданы все условия для обеспечения прозрачности народного волеизъявления. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам визита в Центр общественного наблюдения.

Центр открылся сегодня, в первый день всероссийского голосования. Он расположен в Доме офицеров флота. Здесь установлен большой экран, на который идёт прямая трансляция с 222 камер видеонаблюдения, расположенных на 111 избирательных участках.

Любой гражданин без предварительной аккредитации может прийти в Центр общественного наблюдения и в режиме реального времени посмотреть, что происходит на любом участке или просмотреть архив видеозаписей, для этого оборудованы 10 точек доступа. Главная цель –обеспечить абсолютную прозрачность процесса голосования. В Центре общественного наблюдения дежурит группа реагирования на нестандартные ситуации, она состоит из членов Общественной палаты Севастополя, электоральных экспертов, юристов и журналистов.

В Севастополе выполнены все необходимые требования к организации выборов: завоз бюллетеней, работа избирательных участков, обеспечение безопасности, организация Центра общественного наблюдения. В Городе-Герое это уже вторые выборы федерального уровня, и сегодня с самого утра севастопольцы активно голосуют. Кроме того, наш город вошёл в число регионов, где организовано дистанционное электронное голосование – по данным севизбиркома, онлайн голосуют около 40 тысяч жителей. Все условия для прозрачного волеизъявления в Севастополе созданы, – заявил Михаил Развожаев.

Глава города отметил, что многие севастопольцы пришли сегодня на свои участки, но ещё больше желающих проголосовать ожидается на выходных.

Завтра, 16 марта, для Севастополя, для Крыма – день исторический: 10-я годовщина референдума. Я общался со многими севастопольцами, и они говорят: мы хотим повторения этих эмоций, хотим ещё раз испытать то же ощущение радости, которое испытывали, когда наш город вернулся домой, – цитирует пресс-служба Правительства Севастопля Михаила Развожаева.

Напомним, в Севастополе работают 187 избирательных участков, ещё один – специальный – участок организован в первой городской больнице.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя