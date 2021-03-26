Михаил Развожаев: Важная для развития Севастополя задача — приведение в порядок системы обращения с отходами

Накануне в Москве губернатор Михаил Развожаев встретился с главой Российского экологического оператора (ППК «РЭО») Денисом Буцаевым. Стороны обсудили вопросы организации системы обращения с коммунальными и строительными отходами в регионе.

Важнейшая для развития Севастополя задача — приведение в порядок системы обращения с коммунальными и строительными отходами. Считаю, что город одним из первых может включиться в реализацию нового важного этапа реформы обращения с отходами, инициированной Правительством РФ, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Цель реформы — переход от складирования отходов к упорядоченной и контролируемой системе сортировки, транспортирования, переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) и их последующего вторичного использования. В этой цепочке переработка, позволяющая использовать отходы во вторичном обороте (рециклинг), — краеугольный камень эффективности. Настройка такой системы: уход от полигонов, от захоронения отходов — основа экологического благополучия территории.

Как отметил глава Российского экологического оператора (ППК «РЭО») Денис Буцаев, РЭО готов помочь городу в создании современного комплекса переработки отходов (КПО) с максимальным извлечением полезных фракций, создании логистики для их транспортировки и вторичной переработки.

Здесь важно выбрать и реализовать эффективную концепцию раздельного сбора мусора. Ещё одна задача — рекультивация нашего мусорного полигона. Опыт РЭО в этих вопросах сложно переоценить. Коллеги мониторят и сопровождают самые актуальные проекты во всех регионах, формируют лучшие практики, в том числе изучают мировой опыт. Отдельный вопрос — переработка строительных отходов. Они становятся угрозой для экологического благополучия Севастополя, – отмечает Михаил Развожаев.

В ходе встречи стороны договорились о разработке пилотного проекта, который потребует и создания новой нормативной базы, и современных технологических решений.