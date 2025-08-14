Михаил Развожаев: «Вопросов очень много, и многие из них решаются не только финансовыми способами»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продолжает рабочие поездки по городу. 13 августа он проинспектировал объекты по проспекту Генерала Острякова, по которым у жителей накопилось много вопросов: благоустройство общественных пространств, состояние внутриквартальных дорог, дворов, подвалов. В ходе выезда он оценил работу районной власти и дал ряд соответствующих поручений по итогам осмотра объектов.

Хотелось посмотреть именно небольшие объекты, которые больше всего сейчас волнуют местных жителей. Вопросов очень много, и многие из них решаются не только финансовыми способами. Наши муниципалитеты должны досконально понимать ситуацию на местах, вести системную работу и эффективно решать проблемы, о которых говорят люди. Такие полномочия у них есть, это просто надо делать. У меня это главный посыл к руководителям районов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Глава города осмотрел территорию возле торгового центра «Московский». Одна часть территории является придомовой, а другая — примыкает к торговому центру. Территория, равно как и дорога, находится в ненадлежащем состоянии. Из-за постоянного потока машин, со временем здесь продавились канализационные сети, и теперь отходы поступают в подвал прилегающего к дороге дома.

Благоустроим территорию вокруг ТЦ «Московский». Дворы рядом частично приведены в порядок, а вот сама территория в ужасном состоянии, в ямах и ухабах, здесь проезжает огромное количество машин, в том числе, грузовых. Дорогу нужно ремонтировать. Сейчас идут работы на участке слева от кинотеатра «Москва», будем приводить в порядок всю эту территорию, — сказал губернатор.

Он пообщался с жительницей дома № 74 по проспекту Генерала Острякова. Женщина рассказала, что грузовики, которые ездят по этой дороге, продавили канализационные сети, и стоки возвращаются в подвал дома. Губернатор поручил департаменту городского хозяйства разобраться и решить проблему.

Также Михаил Развожаев обсудил с местными жителями вопрос несанкционированной торговли, на сегодня это одна из самых острых проблем, и не только Ленинского района. Глава города отметил, что незаконная торговля недопустима и будет строго пресекаться.

Несколько «предпринимателей» решили, что могут торговать чем угодно и где угодно, не обращая внимания на жильцов. Этого допустить нельзя, и никаких компромиссов здесь быть не может. Я обязательно обсужу этот вопрос с нашими правоохранительными органами, будем наводить порядок, — заключил глава города.

В ходе выезда Михаил Развожаев осмотрел сквер 60-летия СССР. Поступают жалобы об отсутствии здесь общественного туалета, а некоторые посетители в качестве уборной используют установленные на территории укрытия.

Справлять нужду в укрытии — это, конечно, вопрос культуры. К сожалению, такие случаи у нас тоже есть. Дал поручение за каждым укрытием назначить ответственных, которые будут следить их состоянием и отвечать за это. Думаю, в течение двух недель мы эту работу выполним, и на каждом укрытии установим таблички с данными ответственного лица и его телефоном, — отметил Михаил Развожаев.

Губернатор также осмотрел территорию возле библиотеки-филиала № 5 «Центр гуманитарно-технической информации» на улице Маршала Бирюзова. В 2019 году её капитально отремонтировали, завезли новое оборудование, а вот прилегающая территория осталась неухоженной. Глава города поручил привести её в порядок: заасфальтировать и установить освещение.

В завершение обхода Михаил Развожаев проинспектировал ход работ в районе дома № 212 по проспекту Генерала Острякова. За благоустройство этой территории в прошлом году проголосовали севастопольцы. В настоящее время здесь идут строительно-монтажные работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

