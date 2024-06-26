Михаил Развожаев: «Впервые мы столкнулись с ударом ракетами с кассетными боеприпасами»

Депутаты готовы не только обсуждать те меры, которые разработаны на оперативном штабе, но и вносить свои предложения по обеспечению безопасности, по дополнительным мерам, учитывая различные обращения наших избирателей. Безусловно, вопросы безопасности — эта тема, которая волнует нас всех. По понятным причинам заседание пройдет в закрытом режиме, — отмечает спикер парламента Владимир Немцев.

Решения должны быть выверены, а главное — исполнимы. Вопрос на повестке один: обеспечение безопасности жителей в Севастополе, — добавил глава города.

Губернатор Севастополя отметил, что Оперштабом выработана программа действий, которая требует обсуждения как в юридическом, так и в финансовом контексте.

В понедельник я провел заседание Оперштаба со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Оперштаб возглавлял я, в соответствии с Указом Президента о режиме среднего уровня реагирования. Главной темой, конечно, были вопросы безопасности. Впервые мы столкнулись с ударом по гражданской инфраструктуре ракетами с кассетными боеприпасами. Сейчас наша главная совместная задача — принять всевозможные меры, чтобы, в случае повторения подобных атак, минимизировать последствия, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Губернатор Михаил Развожаев обратился к спикеру Заксобрания Владимиру Немцеву с просьбой о созыве чрезвычайного заседания пленарного заседания Законодательного собрания завтра 27 июня в закрытом режиме.

Справочно:

23 июня киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов погибло 4 мирных жителя, включая 2 детей. Всего от атаки пострадало более 150 человек. В настоящее время в больницах Севастополя остаются 47 пациентов, в том числе 12 детей. На лечение в московские ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на Севастополь.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя