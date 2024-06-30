Михаил Развожаев вручил награды севастопольским школьникам, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в День молодёжи, 29 июня, поздравил выпускников, которые сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Встреча с выпускниками и их родителями прошла в Севастопольской детской школе искусств.
Первый раз у нас такое количество учеников, которые показали наилучший результат на ЕГЭ: в прошлом году у нас было 17 «стобалльников», в этом году уже 22. Все мы понимаем, какое сейчас непростое время, но с этим напряжением вы справились и показали блестящий результат. Это значит, что вы в жизни сможете все, я в это совершенно твердо верю. Сейчас впереди у вас —поступление в университеты, взрослая осмысленная жизнь, выбор пути. Но я горжусь тем, что в Севастополе есть такая молодежь. Я надеюсь, что многие из вас свяжут свое будущее, свою профессию и свой выбор с развитием Севастополя. Потому что какие бы сложные времена мы сегодня ни переживали, впереди у нас большое будущее, большие планы и большое развитие, — обратился Михаил Развожаев к ребятам.
Он вручил детям и их родителям благодарственные письма.
Затем состоялась неформальная встреча: за чаем губернатор пообщался с юношами и девушками — обсуждали вопросы школьного и высшего образования, говорили об обстановке в Севастополе, о туризме и музыке, о перспективах.
У вчерашних школьников большие амбициозные планы: почти все хотят поступить в наиболее престижные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, есть и те, кто выбрал севастопольские университеты. Но, при этом у многих, кто собирается уехать, есть планы, чтобы потом вернуться и развиваться в нашем городе. Буду следить за тем, как ребята будут учиться, какие делать успехи. Будем, конечно, их поддерживать. Договорились, что создадим клуб севастопольских стобалльников. Каждый год он будет пополняться. И этот наш золотой резерв будем вести отдельно, чтобы эти кадры не терять: люди, которые уже добились такого первого значительного успеха, нам нужны, — заявил по итогам встречи глава города.
Благодарственным письмом губернатора города Севастополя награждены:
— Долбенков Богдан Владимирович (родители: Лариса Викторовна и Владимир Юрьевич) — выпускник Лицея-предуниверсария Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Жумикова Ксения Олеговна (родители: Ольга Игоревна и Олег Михайлович) — выпускница Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Каштанова Анастасия Андреевна (родители: Наталия Виталиевна и Андрей Николаевич) — выпускница Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка имени Героя Советского Союза Г.А. Абызова» — 100 баллов по предмету: литература (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Лупол Дарья Ростиславовна (мама: Наталья Андреевна) — выпускница Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени С.С. Виноградова» — 100 баллов по предмету: литература (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Мазурец Мария Денисовна (родители: Светлана Игоревна и Денис Петрович) — выпускница Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением общественно-экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина» — 100 баллов по предмету: русский язык (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Маслиева София Евгеньевна (родители: Екатерина Сергеевна и Евгений Петрович) — выпускница Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени В.И. Истомина» — 100 баллов по предмету: история (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Михайлов Артем Вадимович (родители: Наталья Станиславовна и Вадим Анатольевич) — выпускник Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7 имени В.И. Великого» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Мусиенко Екатерина Павловна (мама: Светлана Юрьевна) — выпускница Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Н.А. Острякова» — 100 баллов по предмету: русский язык (медаль «За особые успехи в учении» II степени);
— Нафгутдинов Ренат Фаридович (родители: Ирина Александровна и Фарид Фанисович) — выпускник Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением английского языка имени Александра Невского» — 100 баллов по предмету: история (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Полякова Анна Борисовна (родители: Светлана Михайловна и Борис Александрович) — выпускница Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7 имени В.И. Великого» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Приходько Александр Романович (родители: Наталья Вячеславовна и Роман Александрович) — выпускник Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Героя Советского Союза С.А. Неустроева» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Романько Павел Олегович (родители: Татьяна Геннадиевна и Олег Сергеевич) — выпускник Филиал Нахимовского военно-морского училища — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Смолий Александра Владимировна (родители: Елена Владимировна и Владимир Николаевич) — выпускница Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина» —100 баллов по предмету: литература;
— Солдатов Дмитрий Александрович (родители: Екатерина Ивановна и Александр Борисович) — выпускник Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина» — 100 баллов по предмету: химия (медаль «За особые успехи вучении» I степени);
— Стриженко Виктория Игоревна (мама: Татьяна Константиновна) — выпускница Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 имени Ю.А. Гагарина» — 100 баллов по предмету: русский язык (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Субботин Роман Валентинович (родители: Ирина Александровна и Валентин Викторович) — выпускник Лицея-предуниверсария Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» — 100 баллов по предмету: математика;
— Ушакова Полина Андреевна (мама: Алеся Алексеевна) — выпускница Лицея-предуниверсария Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);
— Хомутова Александра Николаевна (родители: Дина Викторовна и Николай Анатольевич) — выпускница Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерная школа» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени).
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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