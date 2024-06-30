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Михаил Развожаев вручил награды севастопольским школьникам, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов

Михаил Развожаев вручил награды севастопольским школьникам, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:12 30.06.2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в День молодёжи, 29 июня, поздравил выпускников, которые сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Встреча с выпускниками и их родителями прошла в Севастопольской детской школе искусств.

Первый раз у нас такое количество учеников, которые показали наилучший результат на ЕГЭ: в прошлом году у нас было 17 «стобалльников», в этом году уже 22. Все мы понимаем, какое сейчас непростое время, но с этим напряжением вы справились и показали блестящий результат. Это значит, что вы в жизни сможете все, я в это совершенно твердо верю. Сейчас впереди у вас —поступление в университеты, взрослая осмысленная жизнь, выбор пути. Но я горжусь тем, что в Севастополе есть такая молодежь. Я надеюсь, что многие из вас свяжут свое будущее, свою профессию и свой выбор с развитием Севастополя. Потому что какие бы сложные времена мы сегодня ни переживали, впереди у нас большое будущее, большие планы и большое развитие, — обратился Михаил Развожаев к ребятам.

Он вручил детям и их родителям благодарственные письма.

Михаил Развожаев вручил награды севастопольским школьникам, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов Михаил Развожаев вручил награды севастопольским школьникам, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов Михаил Развожаев вручил награды севастопольским школьникам, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов Михаил Развожаев вручил награды севастопольским школьникам, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов

Затем состоялась неформальная встреча: за чаем губернатор пообщался с юношами и девушками — обсуждали вопросы школьного и высшего образования, говорили об обстановке в Севастополе, о туризме и музыке, о перспективах.

У вчерашних школьников большие амбициозные планы: почти все хотят поступить в наиболее престижные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, есть и те, кто выбрал севастопольские университеты. Но, при этом у многих, кто собирается уехать, есть планы, чтобы потом вернуться и развиваться в нашем городе. Буду следить за тем, как ребята будут учиться, какие делать успехи. Будем, конечно, их поддерживать. Договорились, что создадим клуб севастопольских стобалльников. Каждый год он будет пополняться. И этот наш золотой резерв будем вести отдельно, чтобы эти кадры не терять: люди, которые уже добились такого первого значительного  успеха, нам нужны, — заявил по итогам встречи глава города.

Благодарственным письмом губернатора города Севастополя награждены:

— Долбенков Богдан Владимирович (родители: Лариса Викторовна и Владимир Юрьевич) — выпускник Лицея-предуниверсария Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Жумикова Ксения Олеговна (родители: Ольга Игоревна и Олег Михайлович) — выпускница Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Каштанова Анастасия Андреевна (родители: Наталия Виталиевна и Андрей Николаевич) — выпускница Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка имени Героя Советского Союза Г.А. Абызова» — 100 баллов по предмету: литература (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Лупол Дарья Ростиславовна (мама: Наталья Андреевна) — выпускница Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени С.С. Виноградова» — 100 баллов по предмету: литература (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Мазурец Мария Денисовна (родители: Светлана Игоревна и Денис Петрович) — выпускница Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением общественно-экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина» — 100 баллов по предмету: русский язык (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

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— Маслиева София Евгеньевна (родители: Екатерина Сергеевна и Евгений Петрович) — выпускница Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени В.И. Истомина» — 100 баллов по предмету: история (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Михайлов Артем Вадимович (родители: Наталья Станиславовна и Вадим Анатольевич) — выпускник Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7 имени В.И. Великого» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Мусиенко Екатерина Павловна (мама: Светлана Юрьевна) — выпускница Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Н.А. Острякова» — 100 баллов по предмету: русский язык (медаль «За особые успехи в учении» II степени);

— Нафгутдинов Ренат Фаридович (родители: Ирина Александровна и Фарид Фанисович) — выпускник Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением английского языка имени Александра Невского» — 100 баллов по предмету: история (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Полякова Анна Борисовна (родители: Светлана Михайловна и Борис Александрович) — выпускница Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7 имени В.И. Великого» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Приходько Александр Романович (родители: Наталья Вячеславовна и Роман Александрович) — выпускник Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Героя Советского Союза С.А. Неустроева» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Романько Павел Олегович (родители: Татьяна Геннадиевна и Олег Сергеевич) — выпускник Филиал Нахимовского военно-морского училища — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Смолий Александра Владимировна (родители: Елена Владимировна и Владимир Николаевич) — выпускница Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина» —100 баллов по предмету: литература;

— Солдатов Дмитрий Александрович (родители: Екатерина Ивановна и Александр Борисович) — выпускник Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина» — 100 баллов по предмету: химия (медаль «За особые успехи вучении» I степени);

— Стриженко Виктория Игоревна (мама: Татьяна Константиновна) — выпускница Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54 имени Ю.А. Гагарина» — 100 баллов по предмету: русский язык (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Субботин Роман Валентинович (родители: Ирина Александровна и Валентин Викторович) — выпускник Лицея-предуниверсария Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» — 100 баллов по предмету: математика;

— Ушакова Полина Андреевна (мама: Алеся Алексеевна) — выпускница Лицея-предуниверсария Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Хомутова Александра Николаевна (родители: Дина Викторовна и Николай Анатольевич) — выпускница Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерная школа» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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