Михаил Развожаев вручил награды севастопольским школьникам, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в День молодёжи, 29 июня, поздравил выпускников, которые сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Встреча с выпускниками и их родителями прошла в Севастопольской детской школе искусств.

Первый раз у нас такое количество учеников, которые показали наилучший результат на ЕГЭ: в прошлом году у нас было 17 «стобалльников», в этом году уже 22. Все мы понимаем, какое сейчас непростое время, но с этим напряжением вы справились и показали блестящий результат. Это значит, что вы в жизни сможете все, я в это совершенно твердо верю. Сейчас впереди у вас —поступление в университеты, взрослая осмысленная жизнь, выбор пути. Но я горжусь тем, что в Севастополе есть такая молодежь. Я надеюсь, что многие из вас свяжут свое будущее, свою профессию и свой выбор с развитием Севастополя. Потому что какие бы сложные времена мы сегодня ни переживали, впереди у нас большое будущее, большие планы и большое развитие, — обратился Михаил Развожаев к ребятам.

Он вручил детям и их родителям благодарственные письма.

Затем состоялась неформальная встреча: за чаем губернатор пообщался с юношами и девушками — обсуждали вопросы школьного и высшего образования, говорили об обстановке в Севастополе, о туризме и музыке, о перспективах.

У вчерашних школьников большие амбициозные планы: почти все хотят поступить в наиболее престижные вузы Москвы и Санкт-Петербурга, есть и те, кто выбрал севастопольские университеты. Но, при этом у многих, кто собирается уехать, есть планы, чтобы потом вернуться и развиваться в нашем городе. Буду следить за тем, как ребята будут учиться, какие делать успехи. Будем, конечно, их поддерживать. Договорились, что создадим клуб севастопольских стобалльников. Каждый год он будет пополняться. И этот наш золотой резерв будем вести отдельно, чтобы эти кадры не терять: люди, которые уже добились такого первого значительного успеха, нам нужны, — заявил по итогам встречи глава города.

Благодарственным письмом губернатора города Севастополя награждены:

— Долбенков Богдан Владимирович (родители: Лариса Викторовна и Владимир Юрьевич) — выпускник Лицея-предуниверсария Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Жумикова Ксения Олеговна (родители: Ольга Игоревна и Олег Михайлович) — выпускница Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени А.С. Пушкина» — 100 баллов по предмету: математика (медаль «За особые успехи в учении» I степени);

— Каштанова Анастасия Андреевна (родители: Наталия Виталиевна и Андрей Николаевич) — выпускница Государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка имени Героя Советского Союза Г.А. Абызова» — 100 баллов по предмету: литература (медаль «За особые успехи в учении» I степени);