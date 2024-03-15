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Михаил Развожаев вручил награды в честь 10-летия возвращения Города-Героя в Россию
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Михаил Развожаев вручил награды в честь 10-летия возвращения Города-Героя в Россию

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:14 15.03.2024

18 марта в Севастополе отметят 10-ю годовщину возвращения города в состав России. В преддверии юбилейной даты в штабе общественной поддержки губернатор Михаил Развожаев вручил памятные медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» участникам событий Русской весны — участникам отрядов самообороны, блокпостовцам, членам общественных организаций.

Сегодня мы благодарим всех, кто проявил стойкость и мужество во время событий Русской весны: самооборону, блокпостовцев, членов общественных организаций — всех, кто проявил истинное мужество, встал на защиту Севастополя в 2014 году. Многие мужчины, стоявшие на блокпостах в то время, сейчас защищают Россию на фронтах специальной военной операции. Севастопольцы — истинные патриоты нашей страны, — обратился губернатор к участникам встречи.

Также глава города вручил благодарственные письма севастопольцам, принимавшим участие в разработке эскизов медали: школьникам, финалистам и победителю конкурса.

Замечательно, что наши ребята, наше юное поколение проявило активность и неподдельный интерес к изучению исторических событий, важнейших событий нашей Родины. Дети показали своё видение, своё понимание, свои чувства, связанные с Русской весной. Это вызывает огромное уважение, — говорит Михаил Развожаев.

Напомним, в январе этого года проходил конкурс на разработку лучшего эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию», его участниками стали 42 человека, в числе которых были и дети — учащиеся городских школ.

Победила работа преподавателя детской школы искусств Марины Воронежской. На аверсе медали изображена площадь Нахимова — место, где проходили ключевые события 2014 года: митинг Народной воли, объявление результатов референдума, сообщение о принятии Севастополя и Крыма в состав России. На реверсе автор поместила символ Города-Героя, памятник Затопленным кораблям. По кругу — цитата Президента: «Севастополь — патриотическая столица России».

За личный вклад в возвращение города Севастополя в Россию медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» награждены:

  • Росляков Олег Юрьевич — руководитель штаба самообороны в 2014 г.
  • Головань Олег Владимирович — блокпост «Верхнесадовое»
  • Григоренко Богдан Васильевич — блокпост «Орловский мост»
  • Вдовенко Юрий Алексеевич — блокпост «Терновка»
  • Крыжанивский Иван Михайлович — блокпост «Шайба»
  • Григорович Виталий Семенович — блокпост «Верхнесадовое»
  • Жиляков Дмитрий Владимирович — блокпост «Гончарное»
  • Шульга Андрей Леонидович — блокпост «Бельбек»
  • Скворцов Дмитрий Леонидович — региональная общественная организация «Самооборона «Севастополь без фашизма»
  • Тюнин Владимир Леонидович — русская община «Соболь»
Узнайте больше:  "Севастопольской – Крымской - Русской весне – 10 лет!" - круглый стол 14 марта

За участие в конкурсе на разработку эскиза медали  «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

  • Вышегородцева Анна Дмитриевна
  • Лагода Елизавета Васильевна
  • Лагода Владимир Васильевич
  • Безиков Евгений Дмитриевич
  • Зеличенко Павел Сергеевич
  • Новикова Анастасия Алексеевна
  • Горошенко Надежда Артемовна
  • Шпанберг Алиса Дмитриевна
  • Тринёва Олеся Евгеньевна
  • Сафронова Алиса Александровна
  • Денисова Анастасия Максимовна
  • Терехов Максим Игоревич
  • Терехов Дмитрий Игоревич
  • Диброва София Андреевна
  • Ковалева Алена Дмитриевна
  • Антоненкова Вероника Дмитриевна
  • Зленская Василиса Викторовна
  • Антонов Александр Михайлович
  • Кузьменко Анастасия Романовна
  • Чернецкая Феврония Алексеевна
  • Брауде София Андреевна
  • Брауде Мария Андреевна

За победу в конкурсе на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрена Воронежская Марина Олеговна.

За выход в финал конкурса на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены Садовникова Анна Михайловна и Самошина Дарья Юрьевна.

Михаил Развожаев вручил награды в честь 10-летия возвращения Города-Героя в Россию

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Напомним, первые медали Михаил Развожаев вручил участникам Русской весны. Церемония награждения состоялась 23 февраля на 35-й береговой батарее. Медали будут вручаться весь юбилейный год.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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