Михаил Развожаев вручил награды в честь 10-летия возвращения Города-Героя в Россию

18 марта в Севастополе отметят 10-ю годовщину возвращения города в состав России. В преддверии юбилейной даты в штабе общественной поддержки губернатор Михаил Развожаев вручил памятные медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» участникам событий Русской весны — участникам отрядов самообороны, блокпостовцам, членам общественных организаций.
Сегодня мы благодарим всех, кто проявил стойкость и мужество во время событий Русской весны: самооборону, блокпостовцев, членов общественных организаций — всех, кто проявил истинное мужество, встал на защиту Севастополя в 2014 году. Многие мужчины, стоявшие на блокпостах в то время, сейчас защищают Россию на фронтах специальной военной операции. Севастопольцы — истинные патриоты нашей страны, — обратился губернатор к участникам встречи.
Также глава города вручил благодарственные письма севастопольцам, принимавшим участие в разработке эскизов медали: школьникам, финалистам и победителю конкурса.
Замечательно, что наши ребята, наше юное поколение проявило активность и неподдельный интерес к изучению исторических событий, важнейших событий нашей Родины. Дети показали своё видение, своё понимание, свои чувства, связанные с Русской весной. Это вызывает огромное уважение, — говорит Михаил Развожаев.
Напомним, в январе этого года проходил конкурс на разработку лучшего эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию», его участниками стали 42 человека, в числе которых были и дети — учащиеся городских школ.
Победила работа преподавателя детской школы искусств Марины Воронежской. На аверсе медали изображена площадь Нахимова — место, где проходили ключевые события 2014 года: митинг Народной воли, объявление результатов референдума, сообщение о принятии Севастополя и Крыма в состав России. На реверсе автор поместила символ Города-Героя, памятник Затопленным кораблям. По кругу — цитата Президента: «Севастополь — патриотическая столица России».
За личный вклад в возвращение города Севастополя в Россию медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» награждены:
- Росляков Олег Юрьевич — руководитель штаба самообороны в 2014 г.
- Головань Олег Владимирович — блокпост «Верхнесадовое»
- Григоренко Богдан Васильевич — блокпост «Орловский мост»
- Вдовенко Юрий Алексеевич — блокпост «Терновка»
- Крыжанивский Иван Михайлович — блокпост «Шайба»
- Григорович Виталий Семенович — блокпост «Верхнесадовое»
- Жиляков Дмитрий Владимирович — блокпост «Гончарное»
- Шульга Андрей Леонидович — блокпост «Бельбек»
- Скворцов Дмитрий Леонидович — региональная общественная организация «Самооборона «Севастополь без фашизма»
- Тюнин Владимир Леонидович — русская община «Соболь»
За участие в конкурсе на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:
- Вышегородцева Анна Дмитриевна
- Лагода Елизавета Васильевна
- Лагода Владимир Васильевич
- Безиков Евгений Дмитриевич
- Зеличенко Павел Сергеевич
- Новикова Анастасия Алексеевна
- Горошенко Надежда Артемовна
- Шпанберг Алиса Дмитриевна
- Тринёва Олеся Евгеньевна
- Сафронова Алиса Александровна
- Денисова Анастасия Максимовна
- Терехов Максим Игоревич
- Терехов Дмитрий Игоревич
- Диброва София Андреевна
- Ковалева Алена Дмитриевна
- Антоненкова Вероника Дмитриевна
- Зленская Василиса Викторовна
- Антонов Александр Михайлович
- Кузьменко Анастасия Романовна
- Чернецкая Феврония Алексеевна
- Брауде София Андреевна
- Брауде Мария Андреевна
За победу в конкурсе на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрена Воронежская Марина Олеговна.
За выход в финал конкурса на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены Садовникова Анна Михайловна и Самошина Дарья Юрьевна.
Напомним, первые медали Михаил Развожаев вручил участникам Русской весны. Церемония награждения состоялась 23 февраля на 35-й береговой батарее. Медали будут вручаться весь юбилейный год.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму