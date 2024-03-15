Михаил Развожаев вручил награды в честь 10-летия возвращения Города-Героя в Россию

18 марта в Севастополе отметят 10-ю годовщину возвращения города в состав России. В преддверии юбилейной даты в штабе общественной поддержки губернатор Михаил Развожаев вручил памятные медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» участникам событий Русской весны — участникам отрядов самообороны, блокпостовцам, членам общественных организаций.

Сегодня мы благодарим всех, кто проявил стойкость и мужество во время событий Русской весны: самооборону, блокпостовцев, членов общественных организаций — всех, кто проявил истинное мужество, встал на защиту Севастополя в 2014 году. Многие мужчины, стоявшие на блокпостах в то время, сейчас защищают Россию на фронтах специальной военной операции. Севастопольцы — истинные патриоты нашей страны, — обратился губернатор к участникам встречи.

Также глава города вручил благодарственные письма севастопольцам, принимавшим участие в разработке эскизов медали: школьникам, финалистам и победителю конкурса.

Замечательно, что наши ребята, наше юное поколение проявило активность и неподдельный интерес к изучению исторических событий, важнейших событий нашей Родины. Дети показали своё видение, своё понимание, свои чувства, связанные с Русской весной. Это вызывает огромное уважение, — говорит Михаил Развожаев.

Напомним, в январе этого года проходил конкурс на разработку лучшего эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию», его участниками стали 42 человека, в числе которых были и дети — учащиеся городских школ.

Победила работа преподавателя детской школы искусств Марины Воронежской. На аверсе медали изображена площадь Нахимова — место, где проходили ключевые события 2014 года: митинг Народной воли, объявление результатов референдума, сообщение о принятии Севастополя и Крыма в состав России. На реверсе автор поместила символ Города-Героя, памятник Затопленным кораблям. По кругу — цитата Президента: «Севастополь — патриотическая столица России».

За личный вклад в возвращение города Севастополя в Россию медалью «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» награждены:

Росляков Олег Юрьевич — руководитель штаба самообороны в 2014 г.

Головань Олег Владимирович — блокпост «Верхнесадовое»

Григоренко Богдан Васильевич — блокпост «Орловский мост»

Вдовенко Юрий Алексеевич — блокпост «Терновка»

Крыжанивский Иван Михайлович — блокпост «Шайба»

Григорович Виталий Семенович — блокпост «Верхнесадовое»

Жиляков Дмитрий Владимирович — блокпост «Гончарное»

Шульга Андрей Леонидович — блокпост «Бельбек»

Скворцов Дмитрий Леонидович — региональная общественная организация «Самооборона «Севастополь без фашизма»

Тюнин Владимир Леонидович — русская община «Соболь»

За участие в конкурсе на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены:

Вышегородцева Анна Дмитриевна

Лагода Елизавета Васильевна

Лагода Владимир Васильевич

Безиков Евгений Дмитриевич

Зеличенко Павел Сергеевич

Новикова Анастасия Алексеевна

Горошенко Надежда Артемовна

Шпанберг Алиса Дмитриевна

Тринёва Олеся Евгеньевна

Сафронова Алиса Александровна

Денисова Анастасия Максимовна

Терехов Максим Игоревич

Терехов Дмитрий Игоревич

Диброва София Андреевна

Ковалева Алена Дмитриевна

Антоненкова Вероника Дмитриевна

Зленская Василиса Викторовна

Антонов Александр Михайлович

Кузьменко Анастасия Романовна

Чернецкая Феврония Алексеевна

Брауде София Андреевна

Брауде Мария Андреевна

За победу в конкурсе на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрена Воронежская Марина Олеговна.

За выход в финал конкурса на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» благодарственным письмом Губернатора города Севастополя поощрены Садовникова Анна Михайловна и Самошина Дарья Юрьевна.

Напомним, первые медали Михаил Развожаев вручил участникам Русской весны. Церемония награждения состоялась 23 февраля на 35-й береговой батарее. Медали будут вручаться весь юбилейный год.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя