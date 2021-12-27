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Михаил Развожаев вручил первую медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941–1942 гг.»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Михаил Развожаев вручил первую медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941–1942 гг.»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:25 27.12.2021

Памятную медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941-1942 гг.» получила Алла Леонидовна Руденко — участница Великой Отечественной войны и обороны Севастополя.

Жизнью Аллы Леонидовны невозможно не восхищаться. Большая честь для меня вручить первую медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941–1942 гг.» именно ей. Памятная награда учреждена по моей инициативе, эскиз для медали выбрали севастопольцы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Великая Отечественная война началась, когда Алле было 9 лет. В дни героической обороны Севастополя наши солдаты часто видели маленькую девочку в окопах. Она приносила им пищу и помогала ухаживать за ранеными. Алла вместе с сестрой Лидой поддерживали живую связь с командными пунктами, с риском для жизни выполняли поручения, собирали металл для литья, собрали 1500 бутылок для горючей жидкости и 400 пар белья для детей, потерявших родителей. Она работала санитаркой в военно-морском госпитале Черноморского флота, делала перевязки раненым, оказывала посильную помощь медицинскому персоналу.

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Указом Президиума Верховного Совета Руденко Алла Леонидовна была награждена медалью «За оборону Севастополя». После освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Алла продолжила учебу в 6 классе школы №14 г. Севастополя, а после окончания школы принимала активное участие в восстановлении города.

Эскиз памятного знака выбрали жители Севастополя, проголосовав за представленные варианты реверса, колодок и аверса.

Ранее Президент России Владимир Путин поддержал просьбу главы города и распорядился направить дополнительные средства лицам, награжденным медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя».

В регионе проживает более тысячи человек, награжденных медалью за оборону города и знаком «Житель осажденного Севастополя». Кроме того, 50 жителей осажденного Севастополя проживают в других субъектах России — они также получат по 50 тысяч рублей.

Михаил Развожаев вручил первую медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941–1942 гг.»

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