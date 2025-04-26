Михаил Развожаев встретился с Дмитрием Чернышенко — о чем говорили

Дмитрий Чернышенко говорил о достижении национальной цели технологического лидерства и о роли образования и науки в этом вопросе.

Наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил национальную цель – технологическое лидерство. В ее достижении особую роль играют образование и наука. В рамках проекта «Профессионалитет» субъект победил в конкурсном отборе на создание первого в Севастополе кластера СПО в строительной сфере. В этом году Севастопольский государственный университет вошел в программу «Приоритет-2030». Уже скоро стартует новая приемная кампания. Прошу Вас взять на личный контроль ее проведение. Напомню, с этого года колледжи, как и высшие учебные заведения, должны подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», – сказал вице-премьер.

Одним из основных вопросов, которые обсудили Михаил Развожаев и Дмитрий Чернышенко, стала перспектива создания международного кампуса Севастопольского государственного университета.

То, с чем я уже обращался к нашему президенту Владимиру Путину, и мы до этого несколько раз с вами это обсуждали, — это возможность участия нашего севастопольского университета в третьем этапе отбора по созданию кампусов мирового уровня. Наш СевГУ — один из крупнейших вузов юга России, ведущий научно-образовательный центр Севастополя. На его базе действует НОЦ «МореАгроБиоТех». В структуру вуза входят колледж, лицей-предуниверсарий, 13 институтов, в числе которых — Институт ядерной энергии и промышленности, расположенный в историческом здании военно-морского училища в Голландии. Именно здесь, на Северной стороне, в 2025-2035 годах мы и планируем создать кампус. Соответствующие материалы мы подготовили, но, конечно, хотел бы здесь получить ваши советы и рекомендации, как лучше подготовиться к этому конкурсу, — отметил глава города.

Говоря о сфере образования, Дмитрий Чернышенко добавил, что за последние годы в школах и детских садах Севастополя создано более 6,5 тысяч новых мест; здания школ ремонтируют и оснащают современным оборудованием.

Динамичное развитие научной сферы подтверждает Национальный рейтинг российских субъектов. Севастополь поднялся с 66-го на 26 место — это самое значительное продвижение из всех регионов.

Губернатор и вице-премьер также обсудили вопросы молодёжной политики. Благодаря победам в конкурсе «Регион добрых дел» в добровольческую деятельность в Севастополе вовлечено более 30 тысяч юношей и девушек. Более 2,5 тысяч добровольцев помогают участникам специальной военной операции и их семьям. Также ребята активно участвуют в работе центров Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы.

Стороны говорили и о развитии туризма. Севастополь участвует в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Выделенные средства идут, в том числе, на развитие отраслевой инфраструктуры. По поручению президента в проект «Пять морей и озеро Байкал» включен проект по созданию круглогодичного морского курорта в Балаклаве, где сейчас идёт строительство яхтенной марины.

Также говорили о динамике в спортивной сфере Севастополя: в городе развиваются не только традиционные, но и инновационные спортивные дисциплины: фиджитал, компьютерный спорт и спортивное программирование. Инфраструктуру для них удалось создать благодаря федеральным проектам «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя