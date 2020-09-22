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Михаил Загорцев - новый заместитель главы администрации Ялты

Михаил Загорцев — новый заместитель главы администрации Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:40 22.09.2020

Михаил Загорцев в Администрации Ялты будет курировать деятельность территориальных органов, сферу ДЖКХ и общественный транспорт.

Михаил Гаврилович имеет большой опыт работы в данных направлениях. Представляя нового заместителя, глава ялтинской администрации Иван Имгрунт выразил уверенность, что опыт работы Михаила Загорцева позволит ему успешно справиться со всеми поставленными перед ним задачами, — подчёркивают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Родом Михаил Загорцев из Белоруссии.

  • В 1980 году окончил Белорусский технологический институт имени С.М. Кирова, а в 2008 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности Государственное управление национальной экономикой.
  • Трудовой путь начал в 1974 году. Работал учеником токаря, инженером-технологом, мастером лесозаготовок Гомельского леспромхоза, инструктором промышленно-транспортного отдела.
  • С 1989 по 1992 годы был исполняющим обязанности заместителя председателя Новобелицкого райисполкома г. Гомеля, заместителем председателя исполнительного комитета районного совета народных депутатов г. Гомеля.
  • В начале 90-х был заместителем генерального директора по внешнеэкономическим связям, директором по материально — техническому обеспечению  ОАО «Гомельдрев».
  • С 1999 по 2003 годы работал в Представительстве газовой компании Итера на руководящих должностях.
  • С 2003 по 2005 годы – председатель правления ОО «ВК «Славянка» Развивающая школа высокого спортивного мастерства Минск».
  • С 2005 по 2010 — глава администрации Ленинского района.
  • С 2010 по 2020 – председатель Бобруйского городского совета депутатов и после — председатель Смолевичского районного исполнительного комитета.

Михаил Загорцев неоднократно за плодотворный добросовестный труд, значительный вклад в развитие социально-экономических вопросов   был отмечен наградами  (2006 — грамота Минского областного исполнительного комитета; 2016, 2019 — юбилейная медаль  «110 лет профсоюзному движению Беларусь», «115 лет профсоюзному движению Беларусь»). Состоит в браке, имеет двух сыновей.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Михаил Загорцев - новый заместитель главы администрации Ялты

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