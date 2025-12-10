Микрорайон «Славный» в Севастополе обеспечит жильем почти 14 тысяч человек

На заседании Градостроительного Совета под председательством губернатора Михаила Развожаева представлена концепция мастер-плана микрорайона «Славный» — масштабного проекта, подготовленного архитектурным бюро «Монолит» в районе 7-го километра Балаклавского шоссе. Проект задуман как полноценный «город в городе», основанный по принципу 15-минутной доступности: все необходимое для жизни — от работы и учебы до отдыха и досуга — будет расположено в шаговой доступности от дома.

В микрорайоне планируется разместить общеобразовательную школу на 1530 учащихся, два детских сада по 390 мест каждый, спортивный комплекс, пожарное депо, а также храм, который станет духовным и архитектурным центром территории. Всего «Славный» сможет обеспечить жильем почти 14 тысяч человек — это порядка шести тысяч квартир. При этом за счет развития коммерческой и социальной инфраструктуры проект создаст около 4590 новых рабочих мест, включая занятость в учреждениях образования, здравоохранения, торговли и сфере услуг.

По оценке разработчиков, мультипликативный эффект для экономики Севастополя составит почти 4,3 млрд рублей, а совокупные налоговые и неналоговые поступления — около 2 млрд рублей. Консолидированный бюджет (с учетом федерального бюджета и внебюджетных фондов) получит порядка 12,8 млрд рублей. Кроме того, в рамках социальных обязательств застройщик передаст городу почти 39 тысяч квадратных метров жилья с отделкой — для реализации программ переселения, обеспечения бюджетников и создания фонда служебного жилья.

Проект предусматривает 5 очередей строительства и 26 этапов, с поэтапным формированием комфортной городской среды: панорамный парк площадью 8,5 га, променадная зона протяженностью один километр с общественными пространствами и кафе, аллея памяти деятелей Севастополя, а общественные пространства, такие как скверы, площади и парковые зоны, будут являться не просто декоративными элементами, а функциональными узлами, связывающими различные части района. При этом приоритетное внимание разработчики уделили местам отдыха жителей города. Внутриквартальное благоустройство территории представлено внутридворовым озеленением, площадками для игр детей и отдыха взрослых, спортивными площадками, оформленными пространствами у входных групп в жилье и общественные помещения. Всю территорию планируется благоустроить малыми архитектурными формами, озеленением и газонным покрытием, а все виды зеленых насаждений будут высажены согласно климатическому району произрастания. Транспортный каркас будет содержать все необходимые проезды, остановки общественного транспорта и подземные парковочные зоны. Вся инженерная инфраструктура — от ливневой канализации до электроснабжения — проектируется комплексно, с учетом современных экологических решений, включая повторное использование дождевой воды для полива зеленых насаждений.

Отметим, что проект реализуется строго в связке с модернизацией коммунальной инфраструктуры: в частности, с реконструкцией третьего гидроузла, которая повысит пропускную способность системы водоснабжения и позволит использовать существующий водный ресурс более эффективно — без изъятия воды у действующих потребителей. Энергообеспечение будет обеспечено за счет строительства новой высоковольтной линии. Таким образом, проект возможен только при условии опережающего создания инфраструктурных мощностей — и не начнутся, пока эти мощности не будут подтверждены.

Решение о выборе механизма реализации (комплексное развитие территории или масштабный инвестиционный проект) будет принято с учетом максимальной выгоды для бюджета и жителей Севастополя. Проект уже получил предварительную поддержку Градсовета, а окончательные архитектурные облики застройки будут детально рассмотрены на заседании Архитектурно-художественного совета.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя