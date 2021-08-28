Микрозаймы онлайн: успеете вернуть вовремя, проценты платить не придётся. А что ещё нужно знать про МФО?

Россия — страна людей, у которых по объективным причинам «жизнь не без кредитов». По статистике, каждый третий россиян сегодня должен какой-либо финансовой организации (а то и не одной) н-ную сумму денег. У кого-то такие долги по мелочам, а у кого-то и миллионы. Так вот, всех должников можно разделить на две категории: одни платят за пользование чужими деньгами гораздо больше, чем в итоге имеют; другие же умудряются и деньги «со стороны» получить, и малыми тратами обойтись. Как так? Знатоки отвечают — лайфхаки надо знать. Рынок как банков, так и МФО (микрофинансовые организации) на месте не стоит, постоянно развивается, как результат — растёт конкуренция. И она в свою очередь приводит к тому, что за клиентов финорганизации борются, предлагая всевозможные акции и льготы. «Приятность» последнего времени — большинство банков предлагают кредитки с существенным льготным периодом по выплатам процентов. Сложность в том, что получить карты могут не все, да и процедура эта весьма муторная с точки зрения бюрократии.

И здесь на помощь многим приходят МФО, специализирующиеся на микрозаймах — на портале 1mbank.ru таковых несколько десятков. А именно — дают потенциальному клиенту возможность без особой документальной волокиты, в онлайн-режиме, в кратчайшие сроки поправить «денежные дела». В чём же здесь лайфхак, спросите вы? Да в том, что и в данном случае можно деньги взять, а проценты за их использование не платить. Суть в том, чтобы уложиться с отдачей одолженной суммы в определённый срок. В пять, в семь, в 10, в 15 дней — в зависимости от МФО. Так вот этим моментом многие и научились пользоваться, когда доводится брать в долг до той же зарплаты. Главное — правильно выбрать микрофинансовую организацию, которая такую услугу представляет. Да, займ под 0% — это привилегия, которой «отмечают» тех, кто впервые сотрудничает с конкретным МФО. Но! Помним же, что их несколько десятков? Дальше додумывайте сами…

Микрозаймы онлайн — что нужно знать

Скажем так, в сравнении с банками у МФО, которые работают с выдачей микрозаймов, плюсов больше, чем минусов. Хотя негатив, конечно, тоже есть. Но по порядку:

Плюсы сотрудничества с МФО

«Нет бюрократии!» — сказали большинство из них. Другими словами, МФО не требуют от своих потенциальных клиентов документы, которые многие предоставить и не могут. В частности, речь идёт о зарплатных справках с места работы. По оценкам специалистов, подавляющее большинство от общего числа тех, кто нуждается в заёмных деньгах, это люди с проблемами трудоустройства. Так что такая лояльность, разумеется, оправдывает себя по максимуму;

не надо делать лишних «телодвижений». Запрос на получение займа в МФО отправляется онлайн, заявка рассматривается в течение 5-15 минут, договор подписывается также онлайн, деньги зачисляют на карту (или электронные кошельки, или на банковский счёт, в ряде случаев выплачивают и наличным в филиалах МФО, или через системы денежных переводов), долг возвращается… опять-таки… онлайн. Надо ли говорить, что банковская система, когда все официальные моменты решаются в офисах-оффлайн сильно проигрывает в мобильности МФО?

микрозайм можно получить в любое время дня и ночи, в рабочие или выходные дни. То есть, в тот самый момент, когда они нужны, а не после пяти дней рассмотрения заявления банковским служащим, когда острая потребность в средствах зачастую исчезает;

залог и поручительство не требуются. Хотя в этом плане могут быть разночтения, в зависимости от срока, на который оформляется микрозайм, и его суммы;

на микрозайм может рассчитывать практически каждый, кому исполнился — чаще всего — 21 год. И даже те, у кого с кредитной историей — откровенный «швах»;

к добросовестным клиентам у добросовестных МФО отношение лояльное — во многих случаях каждый последующий кредит выдаётся с пониженной ставкой. Банки, как правило, на такое не идут.

Что касается «минусов» сотрудничества с МФО. Существенных два:

процентные ставки, как правило, значительно выше банковских, как и штрафные санкции за просрочку;

можно «нарваться» на мошенников. В последнее время таковых, естественно, правоохранительные органы «отлавливают» активно, но всё же…

Микрозаймы онлайн — как выбрать МФО

И, по сути, следующая информация — это прямая рекомендация по поводу того, как исключить главный «минус» при связи с МФО. То есть, избежать контактов с финансовыми аферистами. Итак, правильная микрофинансовая организация это:

МФО, составляющая с клиентом договор. Юридически верный, прозрачный, без скрытых данных, написанный «человеческим языком», нормальным шрифтом, с указанием всех исходных данных и т.д. И — да: написанное совсем уж мелким шрифтом — читать обязательно!

У правильного МФО должна быть правильная репутация. Кроме того, организация должна быть представлена «лицом»: иметь свой сайт, представительства в соцсетях и т.д. А также о ней в сети Интернет должны быть отзывы! К «невидимкам», «однодневкам», откровенным аутсайдерам с совсем уж плохой молвой «за душой» обращаться за помощью точно не стоит.

И, наконец: сотрудничать стоит исключительно с МФО, к которым хорошо относится главный регулятор этого сегмента финансового рынка. То есть, Центробанк. Добропорядочная микрофинансовая организация в обязательном порядке должна быть в официальном Реестре субъектов рынка микрофинансирования. Выбранного вами МФО там нет? Ищите другого кредитора.