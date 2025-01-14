Микрозайм «Юбилейный» от крымского Фонда микрофинансирования предпринимательства — самая популярная программой по итогам года

Специальная программа Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым микрозайм «Юбилейный» стал самой популярной и востребованной по итогам года. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
В общей сложности в течение прошлого года микрозайм «Юбилейный» был оформлен 220 раз, а общая сумма выплат составила 777,5 млн рублей. Напомню, что данная эксклюзивная программа была приурочена к десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией и предлагала заём в размере от свыше 1 до 5 млн рублей, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Как уточнила вице-премьер, среди других востребованных программ Фонда оказались микрозайм «Универсальный» – 205 оформлений в течение года на сумму 159,9 млн рублей, а также микрозайм «Доверие» – 78 оформлений в течение года на сумму 37,1 млн рублей.
Ещё двумя востребованными программами были микрозайм «Инвестиционный» – 24 оформления в течение года на общую сумму 86 млн рублей и микрозайм «Самозанятый» – 19 оформлений в течение года на сумму 9,3 млн рублей.
Всего по итогам года микрофинансирования предпринимательства Республики Крым было выдано 1553 микрозаймов на общую сумму свыше 1,97 млрд рублей.
Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На сегодняшний день организация предлагает 15 программ, в рамках которых предприниматели могут получить заёмные средства в размере от 25 тысяч до 5 млн рублей, сроком от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка в зависимости от сферы деятельности и категории заёмщика на данный момент составляет от 1% до 22% годовых.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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