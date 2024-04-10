Микрозаймом «Универсальный» воспользовались 170 крымских предпринимателей

О том, что с начала действия программы, микрозаймом «Универсальный» воспользовались 170 предпринимателей, сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Программа «Универсальный» разработана Фондом микрофинансирования, при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым в 2023 году с целью повышения доступности заёмного финансового ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства Крыма.
Микрозайм предоставляется по сниженной процентной ставке – 6% годовых, в размере от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, сроком от 6 до 36 месяцев. Средства микрозайма могут быть использованы как на приобретение основных, так и на пополнение оборотных средств бизнеса. Программа действует до 30 июня 2024 года.
С начала действия программы микрозаймом воспользовались 170 крымских предпринимателей. Общая сумма заёмных средств составляет более 145,3 миллионов рублей. Благодаря сниженной процентной ставке предприниматели могут закрыть текущие потребности бизнеса без повышенной финансовой нагрузки», — рассказала Ирина Кивико.
На средства микрозайма обновляется оборудование, приобретается мебель, техника, закупается товар и расходные материалы, оплачиваются услуги по ремонту, рекламе, коммунальные и арендные платежи, выплачивается заработная плата и многое другое.
Финансовая поддержка в виде микрозаймов по льготной процентной ставке становится возможной благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированному Президентом Российской Федерации.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК
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