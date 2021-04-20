Миллион рублей на повышение квалификации получат победители конкурса «Лидеры России»

Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали жители всех 85 регионов России. Для тех, кто не успел – осталась всего неделя. Регистрация на четвёртый конкурс управленцев закроется 26 апреля в 23:59 по московскому времени.

После подачи заявки участников ждут видеоинтервью и дистанционный этап конкурса. Победители получат миллион рублей на повышение своей квалификации, а также – возможность получить в наставники лучших управленцев страны.

Регистрации на конкурс поступили от участников из всех 85 регионов России. До конца заявочной капании остается всего неделя. Времени немного. Помимо заполнения анкеты участнику обязательно надо записать, и загрузить видеоинтервью. Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент и выполнить задания своевременно, – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Главное отличие четвертого сезона конкурса «Лидеры России» – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». Позже к ним добавился трек «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта) и трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

Дополнительная информация на официальном сайте ЛидерыРоссии.рф .

Материал подготовлен при содействии Центра управления регионом РК.