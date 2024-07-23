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Миллионы найденных археологами предметов будут служить сувенирами от Нового Херсонеса
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Миллионы найденных археологами предметов будут служить сувенирами от Нового Херсонеса

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:22 23.07.2024

Массовый археологический материал, который был найден при раскопках в пригороде древнего Херсонеса Таврического, будет использован при изготовлении сувениров историко-археологического парка, созданного на обследованной территории в Севастополе. Об этом сообщил журналистам представитель парка.

Ранее сообщалось, что при раскопках на территории, где сейчас создан историко-археологический парк «Херсонес Таврический», археологи обнаружили более 6,5 млн предметов. По данным фонда «Моя история», который курирует создание парка, только 350 тыс. артефактов представляют собой музейную ценность, остальное — это так называемый массовый археологический материал. Согласно российскому законодательству, в обычной ситуации археологам необходимо его описать, обследовать и, особым образом это оформив и подготовив артефакты, захоронить.

Строители и создатели парка решили, что не стоит разбрасываться археологическими предметами. Они не имеют музейной ценности, но останутся на территории парка, где были найдены: в дорожках, в отсыпах, а впоследствии из них будут делать сувениры, — сказал представитель парка.

Как пояснили ТАСС в фонде «Моя история», среди керамического материала, который отнесен к массовому при раскопках на Южной хоре Херсонеса Таврического, основной объем представляют фрагменты тарных сосудов: амфор различных типов. Эти и им подобные сосуды на протяжении многих веков — с древности до средневековья — выполняли ту же роль, которую сейчас играют пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты: в них перевозили или хранили жидкости и сыпучие материалы. В ходе археологических раскопок были отобраны фрагменты амфор, из которых можно восстановить сосуды. Также были обследованы и проанализированы черепки, отнесенные к массовому материалу, все данные, которые в будущих исследованиях позволят уточнить торговые связи Херсонеса, зафиксированы.

О парке

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца XIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Музей на территории городища действует уже больше века, а вот создание историко-археологического парка рядом с ним началось несколько лет назад. С 2020 года там велись обширные раскопки, а затем началось строительство школы искусств и филиала Международного детского центра «Артек» (строительство эти объектов уже завершено), а также нескольких музеев (открыть их планируется этим летом). Открытие всего комплекса запланировано на конец июля.

источник: ТАСС

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